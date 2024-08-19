小黑貓縮國道三號狂喵「5輛車險輾過」　他即刻救援當新手奴才

記者李依融／綜合報導

網友吳尚謙開小貨車行經國道三號，竟看到路中間有一坨超迷你毛毛身影，他趕緊下車想救小黑貓，卻看到連續5輛車從小貓身邊疾駛而過，最後一輛卡車甚至差點輾過去，嚇得他忍不住爆粗口。幸好小貓平安被撈起，吳尚謙直接當起新手貓奴，而小貓的新名字叫做「嚕嚕」。

吳尚謙12日開著小貨車行經國道三號，竟看到一隻超迷你小黑貓蜷縮在路中間，他差點就要輾過去，下一秒趕緊把車停在路肩，下車想靠近撈起小貓，然而過程中車子一輛接著一輛行駛過，其中還包含遊覽車、大卡車，而小貓也嚇得動不了，在原地不斷「喵喵～」呼救著。

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▲小黑貓差點被多輛車子輾過。（圖／飼主吳尚謙提供）



吳尚謙見車子不斷駛過，心急地想趕緊靠近撈貓，這時眼前一輛貨車直接覆蓋住小貓的身影，讓他緊張地嘴裡唸著「不要不要不要」，幸好卡車沒有輾到小貓。這段30秒的即刻救援第一視角，讓許多人看著跟著揪心，直呼「看得快尿出來」、「看得我心臟好痛」。

▲小黑貓陪著送貨一整天，當晚去獸醫院健康檢查。（圖／飼主吳尚謙提供）

吳尚謙把小貓抱上車，思考許久決定收編，正式成為新手貓奴，而小貓也有了新名字叫做「嚕嚕」。嚕嚕就在車上陪著送貨一整天，當晚去看獸醫預估年紀才1個月大，體重只有420公克。

▲嚕嚕幸運獲救，還得到奴才與新家。（圖／飼主吳尚謙提供）

吳尚謙表示，老婆很喜歡貓，所以很開心嚕嚕成為我們家的一員，剛開始當鏟屎官連鏟屎都有點手忙腳亂，現在最大的煩惱就是教嚕嚕多喝水，不過每天陪嚕嚕玩、看嚕嚕吃罐罐，都覺得很可愛。

吳尚謙也提到，老婆也創立粉專「嚕嚕國3嚕況頻道」紀錄嚕嚕的生活，很感謝大家關心嚕嚕，雖然不確定未來會不會持續更新，但目前就讓大家看看嚕嚕過得不錯，請大家放心。

▲嚕嚕陪爸爸過生日啦！（圖／飼主吳尚謙提供）