飼主快檢查！動保司抽驗寵物食品　揪出4款不合格產品

圖、文／NOW健康

農業部動保司日前抽驗156件寵物食品，包含犬專用32件、貓專用82件、犬貓共用42件，揪出弘澤有限公司生產之雞肉泥（生食）、寵多福寵物用品有限公司委製之香酥脆管、毛小三手作坊委製之香酥鯊魚骨等3件產品驗出沙門氏桿菌；毛小三手作坊委製之香酥鯊魚骨及貓侍股份有限公司委製之貓侍冷凍乾燥零食「鮭鯊丁」則檢出重金屬含量超標，提醒飼主應立即停止使用前開4項批號產品。

違規產品有3項檢出沙門氏桿菌 2項重金屬含量超標

農業部表示，113年與縣市政府配合辦理寵物食品例行性衛生安全稽查及滾動式專案稽查，提高抽驗件數。113年第2季（4月至6月）除例行性稽查外，並加強辦理「4至5月分裝寵物食品專案稽查」、「5月加強貓用寵物食品專案稽查」及「6月加強高風險寵物食品業者專案稽查」，共完成156件寵物食品抽樣檢驗。同時也公布本次專案稽查抽驗出4件產品違規如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.弘澤有限公司生產之雞肉泥（生食）（製造日期：2024年4月10日）： 檢出沙門氏桿菌陽性。

2.寵多福寵物用品有限公司委製之香酥脆管（製造日期：2024年6月14日，有效日期：2025年12月13日）： 檢出沙門氏桿菌陽性。

3.毛小三手作坊委製之香酥鯊魚骨（製造日期：2024年6月14日，有效日期：2025年6月13日）： 檢出沙門氏桿菌陽性、重金屬總砷含量25.2ppm超出安全容許量標準（10ppm）。

4.貓侍股份有限公司委製之貓侍冷凍乾燥零食-鮭鯊丁（製造日期：2023年12月6日，有效日期：2025年6月5日）： 檢出重金屬汞含量2.5ppm超出安全容許量標準（0.4 ppm）。

針對不合格產品，農業部表示，所轄縣市政府動物保護主管機關均於接獲檢驗結果後依權責進行調查，依動物保護法第23條之2封存未出貨產品，命業者通知下游通路商下架該商品，並將依動物保護法第27條第1項第9款規定，裁處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

守護寵物食品安全 飼主、業者、政府各司其職

寵物飼主選購相關產品時，切勿購買來歷不明或標示不清的產品，藉以杜絕不良產品的流通，並請依照包裝標示之方法保存及餵飼，以維護其品質及確保寵物的健康。

農業部呼籲，寵物食品製造及輸入業者應加強產品衛生安全，建立自主品管能力及風險管理，並應於其產品包裝上清楚標示，避免誇大其宣稱；販售業者則應販賣包裝完整且標示清楚的產品。

農業部強調，113年7月12日已預告修正「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」部分條文，增列管制5項黴菌毒素及加嚴汞管制標準，並就違規產品所使用相同原料的同公司不同產品增加抽驗數量。未來已規劃研擬「寵物食品專法」，藉由強化寵物食品工廠衛生安全、產品標示管理、寵物食品原料及添加物等規範，由源頭提升寵物食品品質及安全。

# 首圖來源／農業部動保司提供



更多NOW健康報導

▸打1針就能治癒血友病？代價破1億天價 健保給付成挑戰

▸SMA健保放寛給付上路 醫勸病友把握機會積極評估治療