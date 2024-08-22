柯基犬「嘎逼」當小天使　爸不捨祝福：相信他很驕傲逗很多人開心

▲可愛的嘎逼很喜歡散步時光。（圖／翻攝自粉專「柯基犬のCoffee Time」）



記者李依融／綜合報導

粉專「柯基犬のCoffee Time」的可愛柯基犬「嘎逼」當小天使了，爸爸22日上午公布讓人不捨的消息，「嘎逼走時，跟平常睡得一樣甜」。爸爸說，嘎逼教會了他許多生命的意義，「狗是世界上唯一比你更愛你自己的東西，他們跟人唯一不同的是，狗不能沒有你。」

可愛的嘎逼經常分享逗趣無厘頭的影片，帶來許多療癒與正能量，不過嘎逼12歲了，活動力大不如前，爸爸也總是報喜不報憂，鮮少透露嘎逼就醫或不適狀況，22日上午粉專寫下，「嘎逼正式從企鵝村幼稚園大班畢業了」、「走的時候，跟平常睡得一樣甜，只是少了震天的雷聲」。

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▲許多人說嘎逼像跳跳馬，爸爸便來個神對照。（圖／翻攝自粉專「柯基犬のCoffee Time」）

爸爸很感謝好多從小陪嘎逼長大的老粉絲，10多年的時間裡有的結婚還生了1、2個孩子，有些從小學生變成大學生了，「我相信嘎逼很驕傲用他這部常不短的狗生，逗了很多人開心」。

爸爸說，嘎逼是他第二隻從小養到大的狗狗，從狗狗身上他學到了更多生命的意義，「雖然我不知道有沒有輪迴，也不知道會不會又調皮地變成什麼生物回來咬爸爸，但我知道狗是世界上唯一比你更愛你的東西。」嘎逼爸希望正在養狗的人珍惜身邊的毛孩，「畢竟他們唯一跟人不同處就是，狗不能沒有你」。

▲嘎逼是好多人疼愛的小狗狗，謝謝嘎逼帶給大家好多快樂。（圖／翻攝自粉專「柯基犬のCoffee Time」）

網友們得知嘎逼當小天使，心中不捨但也送上祝福，「第一次認識嘎逼是看他能認得很多他的玩具，覺得好強的狗狗因而開始追蹤…好難過喔」、「coffee真的陪伴了我們好久～牠只要負責可愛就好～無論在何處～ 我們心裡都有牠最帥氣的模樣～」、「有福氣的，才能在睡夢中離去」、「我最愛的兩隻柯基都去天堂了，酒酒與嘎逼，希望他們在另個世界繼續奔跑吧」，大家都希望嘎逼不論在哪裡，都能是那隻快樂、有好多人疼愛的狗狗。