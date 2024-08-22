女查看家中寵物監視器　被「虎斑貓1舉動」嚇到：牠知道有人在看

▲女查看監視器，貓咪舉動讓她意外。（圖／翻攝自TikTok／francoisthemainecoon）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名女飼主與男友約會時，好奇用手機查看寵物監視器想關心家中寵物貓情況，看到家中虎斑貓一舉動把她嚇了一大跳，而且過了一會，還找另外一隻貓咪加入，爆笑影片獲得270多萬點閱。

女子卡桑德拉(Kassandra)在TikTok上分享一段短片爆紅，影片中可看到，她約會時好奇查看家中寵物貓狀況，沒想到虎斑貓路易(Louie)像是知道自己正在被監看一樣，也一直瞪著攝影機和她對看。

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路易獨自正盯著攝影機一會後，突然回頭望向家中另外一隻貓法蘭索瓦(Francois)，沒多久法蘭索瓦也一起加入，2貓後來更靠近攝影機，似乎想要找出背後藏鏡人。

可愛影片吸引網友留言，「虎斑貓的表情看起來像在呼救同伴，『兄弟，我們被監視了』」、「貓咪很聰明的，牠們知道有人在監視牠們」、「貓咪：『我知道有人在裡面』」。