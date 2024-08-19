寵物貓外出失蹤好幾天　女發現牠「爽住在鄰居家」心寒：養了13年

▲女發現遭到寵物貓背叛影片爆紅。（圖／翻攝自TikTok／mal_photo_）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子近來往鄰居家望去時，意外發現消失好幾天的寵物貓竟然出現在鄰居家窗戶中，她才發現原來寵物貓一直在「腳踏兩條船」，同時住在她和寵物家，遭背叛畫面在網路上爆紅。



女子瑪拉基(Malachy)在網路上分享影片，影片中可看到，她發現所養的橘貓竟然躺在鄰居家窗台上，「是的，那是我的貓，已經養了13年，可是牠現在卻在別人家嘲笑我」。

瑪拉基表示，由於寵物貓平時喜歡到屋外散步，所以她也採取放養方式，任由寵物貓自由進出家中，然而最近她發現小貓出去後好幾天沒有回家，讓她有點擔心，沒想到小貓另外找了新主人。

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貓咪背叛影片曝光後獲得220多萬點閱，網友留言，「你也趕快去養一隻狗，讓你的貓看看」、「我也遇過，養了十幾年的貓也做了一樣的事情，忠誠度在哪」、「我養的貓咪也很常跑去鄰居家」。

瑪拉基後來解釋，寵物貓之前在街上亂跑時，被鄰居誤認是流浪貓帶回家檢查，因此產生感情，後來只要鄰居家窗戶開著，貓咪就常常會溜進鄰居家玩耍，或是在外面閒晃。