老爸喝醉酒「醒來床上多出2陌生狗」　女兒：牠們一路陪他回家

▲女兒發現父親床上躺著陌生小狗。（圖／示意圖／達志影像）
記者李振慧／綜合報導
國外一名女子在網路上分享，她的父親前一晚在外面喝酒，隔天醒來時床上突然多出2隻小狗，可是他們家原本並沒有養狗，父親似乎是酒醉狀態下糊里糊塗收養了2隻流浪狗，可愛畫面在網路上爆紅。
女子梅莉莎(Melissa)在TikTok上分享影片，畫面中可看到，她早上去父親房間察看時，發現睡死的父親床上竟然躺著2隻可愛小狗，2隻都緊緊依偎在父親身旁，看起來十分自在，然而牠們不是家裡的小狗。
@melissaleigh224 Funniest thing ever, he put them in kitchen over night but they was crying and scratching door for him so he had to let them in his room and they settled and went to sleep #dadsoftiktok #lostdogs #drunkanticts #manandhisdog #sleepover #dadsbelike ♬ original sound - Melissa
梅莉莎的父親表示，前晚從酒吧回家時，路上遇到這2隻流浪狗，2狗一路跟著他回家，他不忍心只好放2狗在廚房過夜，沒想到小狗一直抓門哀號，最後只好讓小狗進房間。
影片曝光後獲得1千7百多萬點閱，網友留言，「小狗看起來好像已經在這個家待了好多年」、「狗狗的表情就像，『現在他是我們的主人了』」、「狗狗的表情看起來好開心」。
梅莉莎後來回覆，其實這2隻小狗不是流浪狗，父親後來回到酒吧找到小狗真正的主人，主人告訴他們，小狗們雖然很常在街上閒逛，但還是第一次沒有回家，在陌生人家過夜。
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