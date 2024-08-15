老爸喝醉酒「醒來床上多出2陌生狗」　女兒：牠們一路陪他回家

▲女兒發現父親床上躺著陌生小狗。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享，她的父親前一晚在外面喝酒，隔天醒來時床上突然多出2隻小狗，可是他們家原本並沒有養狗，父親似乎是酒醉狀態下糊里糊塗收養了2隻流浪狗，可愛畫面在網路上爆紅。

女子梅莉莎(Melissa)在TikTok上分享影片，畫面中可看到，她早上去父親房間察看時，發現睡死的父親床上竟然躺著2隻可愛小狗，2隻都緊緊依偎在父親身旁，看起來十分自在，然而牠們不是家裡的小狗。

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梅莉莎的父親表示，前晚從酒吧回家時，路上遇到這2隻流浪狗，2狗一路跟著他回家，他不忍心只好放2狗在廚房過夜，沒想到小狗一直抓門哀號，最後只好讓小狗進房間。

影片曝光後獲得1千7百多萬點閱，網友留言，「小狗看起來好像已經在這個家待了好多年」、「狗狗的表情就像，『現在他是我們的主人了』」、「狗狗的表情看起來好開心」。

梅莉莎後來回覆，其實這2隻小狗不是流浪狗，父親後來回到酒吧找到小狗真正的主人，主人告訴他們，小狗們雖然很常在街上閒逛，但還是第一次沒有回家，在陌生人家過夜。