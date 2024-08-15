可憐浪浪遭豪豬恐怖攻擊　「臉上布滿1500刺」7根插進左眼失明

▲流浪狗滿臉被插滿刺。（圖／翻攝Facebook／Paws Up Program - PUP）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一隻小狗遭主人遺棄，飢餓的牠試圖吃豪豬果腹，反而慘遭到恐怖攻擊，臉上被插滿1,500根刺，其中7根插在牠的眼睛導致1眼失明，目前這隻可憐小狗已經獲得動物救援組織照顧。

2歲小狗布魯圖斯(Brutus)是一隻斯塔福郡鬥牛梗 (Staffordshire Bull Terrier)，遭到主人拋棄的牠，7日被動物救援組織Paws Up Program在亞伯達省(Alberta)當地一個原住民社區中發現，滿臉插滿豪豬尖刺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從照片中可看到，布魯圖斯的鼻子、嘴巴甚至眼睛中都有豪豬刺，被緊急送去獸醫治療，一共從牠臉上移除1,500根刺，其中7根原本是插在左眼中，導致左眼失明，牙齒、牙齦、上顎也都被尖刺刺傷。

動物救援組織主席巴德(Ashley Bard)表示，一般小狗臉上這麼多刺都會變得很有攻擊性，可是布魯圖斯態度十分冷靜，「牠一直都是一個甜心小可愛」，由於當地有豪豬巢穴，因此類似事件時常發生，這已經是過去2個月來所遇到的第27起豪豬攻擊案件，幸好布魯圖斯接受治療後預計會完全康復，之後將為牠尋找新家。