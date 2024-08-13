男路邊餵一次流浪貓就被選中　小貓「天天上門討罐罐」強迫收編





▲小貓天天自動上門。（圖／翻攝自TikTok／sevdha）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子接到父親電話，對方驚慌告訴她，只是在路邊餵了一次流浪貓，結果小貓天天自動上門討罐罐，如果不理會，小貓還會表現得很悲傷，最後實在於心不忍，只好收養了這隻貓，可愛故事在網路上爆紅。

居住在佛州的女子塞夫達(Sevdha)在TikTok分享影片，影片中可看到，當她打開家門時，發現一隻小貓堵在家門口，拼命喵喵叫不肯離開，她則是慌張對小貓說，「不好意思，你是誰？」，原來這隻小貓之前被父親餵過一次後，就時常上門報到。

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塞夫達表示，由於她是動物愛好者，車上時常會準備貓糧餵食流浪貓，沒想到原本不喜歡寵物的父親在她的影響下，居然在她離家後也開始在街上餵貓，結果意外被小貓選中。

塞夫達表示，「某天父親打電話向我求救，說他犯了一個錯誤，餵了一隻流浪貓後，小貓居然天天上門報到，我爸如果去廚房，小貓已經守在廚房窗戶，如果我爸去後院，小貓就會出現在後院」。

塞夫達表示，她接到父親的求救電話後返家，一看到小貓立即就愛上，最後把小貓取名為Bawly。影片獲得上千網友留言，「恭喜，牠現在是你的貓了」、「小貓們都知道『只要餵一次，就是一輩子』的規則」、「這是最棒的貓咪分配系統」。