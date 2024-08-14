收養活動發現狂犬病　主人被迫交出毛孩「一窩小狗全被安樂死」





▲主人傷心，剛收養的小狗被安樂死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州當地動物組織Moms and Mutts Colorado舉辦收養活動，然而活動後卻傳出其中一隻小狗感染狂犬病，所有收養小狗的主人後來都收到通知，被迫交出小狗，目前已有10隻以上小狗被安樂死。

動物組織Moms and Mutts Colorado表示，這隻來自德州的受感染小狗與其他小狗一起出現在7月20日的活動中，但是直到7月29日才出現受感染症狀，8月1日確診驗出狂犬病，「我們每周六都會舉行收養活動，那天一切都和往常一樣，當我們事後發現有小狗感染狂犬病時，立即追蹤所有曾接觸過的人，並且告訴他們檢測結果」。

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女子潔西卡(Jessica Eden)與男友齊斯(Keith Bryk)向媒體表示，他們在當天的活動中收養Musubi為寵物犬，事後帶去看獸醫也一切正常，然而幾天後卻收到政府通知，小狗有可能感染狂犬病，州政府決定對所有小狗實施安樂死。

當政府人員上門時，潔西卡與男友雖然試圖反抗，但若是不從的話，可能會被判處最高一年刑期與1,000美元罰款，他們只好無奈把Musubi交出，「如果我們帶著Musubi逃跑的話，肯定會去坐牢，我很憤怒，也不知道能怎麼辦」。

健康專家表示，由於狂犬病潛伏期較長，接觸後有可能長達數周甚至數月才會出現症狀，因此即使將小狗長期隔離，也無法百分百確保小狗沒有染病，國家指導方針才會建議將所有小狗安樂死，「這是一個非常令人悲傷的情況」。

科羅拉多州公共衛生和環境部門表示，他們進行風險評估後，建議17名曾與小狗有親密接觸的人，進行預防狂犬病等相關措施，其中包含注射一系列狂犬病疫苗，將繼續與所有參加活動的人進行篩檢。