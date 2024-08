養可愛小貓竟是超級神偷　女主人每天尷尬收「大量陌生人內褲」

▲女子意外養到神偷貓。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女主人養了一隻貓後,發現家中突然出現大量陌生人物品,包含許多內褲、襪子、手套和鞋子等物,才發現所養小貓竟然是名慣竊,讓她非常困擾,時常得在網路上PO出「失物招領」貼文,讓失主可以找回遺失物品。

名叫Taboo的小貓是一隻居住在西約克郡奧特利(Otley)的12歲白襪黑貓,外表可愛的牠竟然是一隻偷竊技巧高明的神偷貓,時常從社區鄰居家帶回大量戰利品,讓62歲女主人珊卓(Sandra Danskin)非常困擾。

Real-Deal Cat Burglar Is a Feline Who Loves Stealing the Neighbors' Clothes for Her Owner https://t.co/IdPWFK0llz