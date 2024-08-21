養可愛小貓竟是超級神偷　女主人每天尷尬收「大量陌生人內褲」

▲女子意外養到神偷貓。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女主人養了一隻貓後，發現家中突然出現大量陌生人物品，包含許多內褲、襪子、手套和鞋子等物，才發現所養小貓竟然是名慣竊，讓她非常困擾，時常得在網路上PO出「失物招領」貼文，讓失主可以找回遺失物品。

名叫Taboo的小貓是一隻居住在西約克郡奧特利(Otley)的12歲白襪黑貓，外表可愛的牠竟然是一隻偷竊技巧高明的神偷貓，時常從社區鄰居家帶回大量戰利品，讓62歲女主人珊卓(Sandra Danskin)非常困擾。

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Real-Deal Cat Burglar Is a Feline Who Loves Stealing the Neighbors' Clothes for Her Owner https://t.co/IdPWFK0llz — People Pets (@PEOPLEPets) August 20, 2024

珊卓表示，「每當我下班回家時，都會有各式各樣的物品在等著我，有些牠透過貓門帶進家中，有些會留在車道上，今天早上家裡又多出4雙襪子和1件內褲，有時候牠也會帶回拖把頭和廚房餐巾捲紙」。

珊卓表示，Taboo雖然很常進入鄰居家卻只有被逮到過一次，當時鄰居發現牠試圖從烘乾機中拿走一件T恤，而且Taboo對牠的戰利品也十分要求，「如果牠某次只帶回1隻襪子，下次牠會把另外一隻也帶回來，一定會配成一雙」。

珊卓表示，Taboo每次帶東西回來時，都會在門口拼命喵喵叫，想讓主人知道牠又帶東西回來了，「我曾經試著好好勸牠不可以這樣，但是牠的行為完全沒有改變，所以有人曾開玩笑建議我，乾脆訓練牠去附近的勞力士錶店」。