毛孩商機新藍海！寵物殯葬業營收破億5年增10倍

▲許多飼主將毛小孩視為家人，帶動寵物殯葬業近5年增10倍。（圖／Unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

近年毛小孩已然成為家庭中的一份子，寵物殯葬業應運而生，農業部在112年放寬寵物殯葬合法門檻，讓更多業者得以投入該產業，使毛孩也能有尊嚴地走完最後一程，也因此在短短5年內業績爆發性成長10倍，達到1.3億市場規模，出現毛孩經濟新藍海。

根據財政部統計出最新數據，國內殯葬業總數量在過去五年內小幅且穩定成長近一成，於112年達到4,524家。其中，寵物屍體處理業者從107年登記僅6家增至33家，增幅450%；營業額也從1千萬市場規模，飆升為1.3億的10倍之高。雖然寵物殯葬在整體殯葬業占比仍偏低，但5年來增9.8倍，顯示出「毛經濟」的威力正逐漸延伸到毛小孩的臨終送行需求上。

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隨著人們對寵物的重視度日益提高，寵物殯葬業未來的發展無疑充滿了更多的可能性。對於那些把毛小孩視為家人的人們來說，能為牠們提供一場有尊嚴的送別，無疑是最溫暖的告別方式。

寵物殯葬業的快速崛起，不僅反映了「毛經濟」的強大影響力，也間接體現了飼主對待毛小孩的深厚感情，相信飼主都會樂見有更多專業且貼心的寵物殯葬服務，讓每一個毛小孩都能有個體面的告別儀式，好好的走完「毛生」的最後一程。