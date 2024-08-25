躲乘客肩膀！小鸚鵡「偷搭新幹線」京都→東京　遭警方「拘留」

▲日本新幹線出現1名「逃票客」，沒想到竟是1隻鸚鵡。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

日本新幹線於近日發生一起離奇又逗趣的事情！一隻迷路的鸚鵡意外跑進京都前往東京的新幹線車廂內，後續被列車上的乘務員「捕獲」。而鸚鵡的主人在得知自家鸚鵡竟然跑到東京時，自己也嚇得馬上買票去東京，帶回這頑皮的鸚鵡。

綜合日本媒體報導指出，據了解，這隻離家出走的鸚鵡，在跑到京都車站後，就飛到等待新幹線的外國遊客肩上。也因為這名遊客毫無察覺的關係，因此鸚鵡就這樣順利混在人群中進入新幹線車廂。

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但是鸚鵡這段跨越約500公里的「冒險」在剛上車不久後便結束了，因為有2名乘務員發現了鸚鵡的身影，最終並並將其捕獲，整個過程也被同車的旅客給拍攝下來上傳至網路。

好巧不巧的是，鸚鵡的飼主也因為這支影片在網路上的爆紅，終於得知愛鳥的下落。在看到影片後，飼主隨即聯繫JR東海，並趕往東京車站，最後在東京的警察署找回離家出走的鸚鵡。

也好在飼主前一天有在社群網站上發文協尋自己的鸚鵡，以及附上鸚鵡的照片，整個特徵與時間序都沒有問題，因此飼主得以順利領回自家的鸚鵡。

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