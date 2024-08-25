愛犬當婚攝助理捕捉「狗狗視角」　意外拍下牠「偷吃開胃菜」

記者李依融／綜合報導

英國同性情侶艾利(Ellie Woods)與喬吉(Georgie Woods)舉辦婚禮，她們請心愛的狗狗巴比(Bobby)擔任婚攝助理，而最後呈現的結果相當可愛，對這對新人來說是最有別具意義。

艾利與喬吉規畫婚禮時，她們就希望能讓巴比作為婚攝助理，用Bobby的視角來紀錄婚禮，因此在儀式開始前，她們將GoPro綁在狗狗背上，讓巴比自由行動。巴比很快就勝任起攝影助理的工作，因為牠很喜歡成為大家的目光焦點，因此即使背上綁著攝影機，牠也很快就適應了。

▲巴比勝任婚禮攝影助理的角色。（圖／翻攝自Tiktok@sashaleephotography）



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巴比的攝影作品沒有人能複製，影片中能看到牠闖進廁所撞見喬吉的姐姐，還錄下牠偷吃開胃菜的全過程，這場婚禮的「秘密視角」帶來更多幸福與歡樂。

對於艾利與喬吉來說，她們最喜歡巴比一起走紅毯的時刻，畫面中巴比跟在兩個媽媽身後，一邊追隨著媽媽，同時一起受到親友祝福，這特別的時刻用有趣的方式自然呈現，讓新人非常滿意，慶幸當初把巴比加入「婚攝助理」的行列。