到府餵貓姐姐疑惑「不是說有2隻貓？」　奴才看監視器笑了

▲大頭在床底下匍匐前進。（圖／翻攝自小紅書@凡凡嘟小貓）



記者李依融／綜合報導

大陸上海貓奴養了2隻貓，但從來沒有陌生人能見到第二隻貓咪，這天到府餵貓的照顧員上門，才在按密碼鎖，媽寶貓「大頭」就鑽進棉被底下，過程都被監視器錄了下來。貓奴笑說，「照顧員離開了還很疑惑問我『你不是有兩隻貓嗎？』」。

貓奴在小紅書@凡凡嘟小貓分享，這天她出遠門請人上門幫忙餵貓，對方還在按密碼，她透過監視器就看到喵星人「大頭」已經完美隱身，只見大頭矯健地從床底下找掩護，接著一躍跳進棉被中，鑽到床的深處，徹底消失在這個家裡面。

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▲大頭整隻鑽進棉被裡。（圖／翻攝自小紅書@凡凡嘟小貓）

貓奴表示，請人上門餵貓如果有第二隻要加錢，「結果餵貓的都走了，還問我『你不是有兩隻貓嗎？』」，這下她一時也不知道該如何解釋，真的除了她以外，陌生人都見不到她家大頭。

網友看到大頭找掩護的影片也覺得很逗趣，「我家的貓都很膽小，上次過年請人上門鏟屎，小姐姐來了好幾天一隻貓也沒看到。」、「我家也是，餵貓小姐姐還說可以免費陪玩半小時，我說『喔不需要，你可能看不見貓』」、「多懂事，幫媽媽省錢都不需要加價了」。有網友是專門到府餵貓的，也遇過這種情況，「好幾天從頭到尾消失，搞得我很怕是跑掉了還怎麼了」。

▲大頭躲在被子裡完美隱身。（圖／翻攝自小紅書@凡凡嘟小貓）