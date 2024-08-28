關注特寵飼養教育　雲林縣政府9／12首辦特寵講座義診服務

▲雲林縣政府將舉辦特殊寵物飼養講座，當天將首度辦理特寵義診。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為建立特殊寵物飼主正確觀念，雲林縣政府動植物防疫所將於9月12日在台大雲林分部農業育成推廣中心鋤禾館，邀請羽森林野生動物醫院院長林依儒、獸醫師鍾小晴針對特殊寵物飼養進行2場講座，以爬蟲基礎飼養及天竺鼠、絨鼠、八齒鼠基礎飼養，民眾可報名參加講座或義診活動。

近年飼養特殊寵物的人越來越多，舉凡蜥蜴、守宮、鸚鵡、陸龜、柯爾鴨等，但飼主不一定有正確照顧觀念，因此棄養事件頻傳，動輒造成生態危機，例如綠鬣蜥氾濫成災就是一例，雲林縣去年曾發現有民眾棄養紅腿象龜。

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雲林縣動植物防疫所技正陳建棠表示，雲林縣動物醫院有34家，但無專看特寵醫院，目前僅知兼看特寵的醫院有2家，都位於斗六，飼主若欲帶特寵就醫，必須到台中、嘉義等外縣市，9月12日講座當天下午將首次舉辦特寵義診。因場地關係及考量特寵環境緊迫考量，名額有限，額滿為止。民眾可報名參加講座或義診活動，報名至9月9日截止。

9月12日上午8時30分爬蟲基礎飼主講座，10時30分有天竺鼠、絨鼠、八齒鼠基礎飼主講座，下午1時至4時有3場次特寵義診，目前上午第一場講座、下午第一場次義診已報名額滿，有興趣名中可於報名表單填寫。