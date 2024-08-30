大貓熊圓圓20歲生日快樂！　優雅享用生日蛋糕不忘「粉絲服務」

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園的超人氣大貓熊「圓圓」30日歡慶20歲生日，動物園為她準備創意十足的「生日蛋糕」，包含了圓圓最愛的葡萄、甘蔗等，讓圓圓一飽口福。圓圓嗅了嗅蛋糕，先叼起熊熊造型的窩窩頭，吃相十分優雅，現場與網路直播的粉絲也紛紛送上祝福。

動物園園長諶亦聰回憶，圓圓和團團2008年一起到台北市立動物園時只有4歲，圓圓陪伴大家16年，如今已經20歲，這些年來，她討喜的氣質和可愛的模樣，贏得了大家的喜愛，並成功地擔任起保育大使的角色，引導大眾關注到其他瀕危物種。

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▲圓圓20歲邁入老年，但依然優雅有氣質，對自己的生日蛋糕很感興趣。（圖／台北市立動物園提供）



這次保育員特別以圓圓喜愛的食材準備生日蛋糕，包括甘蔗、鳳梨、奇異果、葡萄等食材，並用冰磚排成大大的「20」，圓圓一進場聞了聞蛋糕，就挑了最前面的小熊造型窩窩頭，拿著坐在一旁津津有味地品嘗起來，看起來十分優雅，接著牠選擇了蘋果，沉浸地享用以「屁股示人」，可愛的圓圓最後還是不忘「粉絲服務」，轉身想用冰塊上的竹筍，讓粉絲們一邊感嘆「真的好可愛」，一邊狂按快門。

▲圓圓很喜歡吃葡萄，但因為甜度太高不能多吃。（圖／台北市立動物園提供）

▲圓圓先選擇了地上的小熊窩窩頭。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園發言人曹先紹表示，圓圓已經步入老年，保育員還是按照圓圓需要的營養來準備蛋糕，「像是圓圓很愛吃葡萄，但不能給多，畢竟台灣的農產品甜度高又美味，還是要以圓圓的健康做評估。」他也提到，目前圓圓過了假孕期，食慾很不錯，所以很配合地優雅享用蛋糕，「如果是在假孕期的時候，容易比較心煩氣躁，可能一下就不感興趣，或大手一揮，所有蛋糕都掉地上。」

▲圓圓開吃窩窩頭，讓粉絲狂按快門。（圖／台北市立動物園提供）

▲圓圓吃筍也記得服務粉絲，轉身吃得津津有味。（圖／台北市立動物園提供）

保育員為了照顧大貓熊，從飲食調配、食材安全、活動環境布置、行為豐富化設施，以及配合健康檢查和醫療的動物訓練等各方面，都下了不少工夫，曹先紹提到，這些經驗也分享給其他保育員，讓更多動物有更細膩的照顧。曹先紹也說，貓熊平均壽命為近30歲，20歲的圓圓已經邁入中老年，加上圓圓的牙齒比較不好，因此動物行為訓練與醫療就更加重要，「動物訓練小組讓圓圓能靠近檢查牙齒，牙縫間有沒有殘渣，甚至是能刷牙，藉以提升圓圓老年的生活品質。」

20歲的圓圓步入熊生的新階段，保育員將更加關注牠的健康情況和活動力，希望牠能繼續健康快樂地生活下去。

▲圓圓背對粉絲吃得忘我，粉絲欣賞背影也覺得好可愛。（圖／台北市立動物園提供）

▲保育員本很用心為圓圓準備生日蛋糕。（圖／台北市立動物園提供）