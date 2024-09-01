玻璃杯破了找哈士奇算帳　他看監視器秒原諒：辛苦你啦

▲奴才撿起玻璃杯，覺得是米修弄破的。（圖／翻攝自小紅書@正緊市民）



記者李依融／綜合報導

大陸福建網友回家看到玻璃杯破掉，本來想罵罵哈士奇米修，結果看了監視器後「瞬間原諒牠了」，原來米修過了辛苦的一天啊。

小紅書帳號@正緊市民分享，這天回家發現唯一的玻璃杯掉在地上破了，便拿去審問米修「是不是你做的？」，接著他決定看監視器了解狀況。原來米修從沙發想要上桌，但被擋住去路，接著牠想跳上椅子卻被一旁的貓咪連巴了好幾下，接著牠想爬上桌卻力氣不夠，直接跌落在地摔了許多物品，其中就包括犧牲的玻璃杯。看到米修經歷不太順利的一天，奴才也就瞬間原諒牠了。

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▲米修攀著桌子結果摔倒了。（圖／翻攝自小紅書@正緊市民）

網友看到影片笑說，「等下，杯子掉地上，家裡有貓的情況下，你第一個懷疑的是狗？」、「天啊！你同時養了哈士奇跟賓士貓，還敢用玻璃杯？」、「掉下來就算了，還被貓咪搧了幾個嘴巴，該有多委屈了」。

除此之外也有網友疑惑米修為什麼想爬上桌，不少人猜測是因為家中有貓咪，米修看著看著也「耳濡目染」覺得自己可以上桌，「只想說...以後記得換不鏽鋼杯子啊」。

▲米修還被貓咪巴了好幾掌。（圖／翻攝自小紅書@正緊市民）