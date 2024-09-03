機車三貼「中間竟夾著活生生鱷魚」！印度超狂救援畫面曝

▲印度動物救援人員，載著鱷魚騎機車「三貼」。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

印度街頭近日上演一幕令人觸目驚心的場景！一輛機車「三貼」超載，不過引引發眾人關注的是，在騎士和乘客之間夾著的，竟是一頭活生生的鱷魚。據了解，兩名騎士原來是救援人員，剛好尋獲一隻鱷魚，但由於等不到支援車前來，只好騎著機車「三貼」送往地方政府林業辦公室。

從社群平台上的畫面可見，鱷魚的嘴巴已經被捆起來、一動也不動，機車騎士騎得相當穩，後座乘客也相當淡定捧著鱷魚，還不忘幫忙奇ˊ是注意左右，同時觀察鱷魚是否有什麼動靜。

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▲鱷魚的嘴巴已經被捆起來。（圖／翻攝自X）

這麼誇張的情況就發生在瓦多達拉（Vadodara）街頭，根據《今日印度》等當地媒體報導，這兩名騎士塔科爾（Sandeep Thakor）和巴夫薩（Raj Bhavsar），事後證明是救援人員，當時兩人參與一場救援活動，正要騎車前往地方政府的林業辦公室，移交這隻鱷魚。

根據報導，位於維什瓦米特里河（Vishwamitri River）河岸的瓦多達拉，棲息大批鱷魚，由於近期洪災頻頻發生，不少鱷魚就順著洪水沖到人類居住的地方。地方政府與民間組織合作，在大水退去後，從住宅區陸續救出將近40隻鱷魚。

報導也引述負責監督救援行動的官員維亞斯（Agneeshwar Vyas）表示，「我們已經把33條鱷魚放回牠們自然棲息的河中，5條還在救援中心，兩條意外死亡」，由於鱷魚是食肉且強壯的動物，制伏牠們的選項很有限。牠們不能被麻醉，所以只好在身體上限制牠的行動，並送抵相關單位處置。

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