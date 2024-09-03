ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

機車三貼「中間竟夾著活生生鱷魚」！印度超狂救援畫面曝

印度動物救援人員，載著鱷魚騎機車「三貼」。（圖／翻攝自X）

▲印度動物救援人員，載著鱷魚騎機車「三貼」。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

印度街頭近日上演一幕令人觸目驚心的場景！一輛機車「三貼」超載，不過引引發眾人關注的是，在騎士和乘客之間夾著的，竟是一頭活生生的鱷魚。據了解，兩名騎士原來是救援人員，剛好尋獲一隻鱷魚，但由於等不到支援車前來，只好騎著機車「三貼」送往地方政府林業辦公室。

從社群平台上的畫面可見，鱷魚的嘴巴已經被捆起來、一動也不動，機車騎士騎得相當穩，後座乘客也相當淡定捧著鱷魚，還不忘幫忙奇ˊ是注意左右，同時觀察鱷魚是否有什麼動靜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

印度動物救援人員，載著鱷魚騎機車「三貼」。（圖／翻攝自X）  

▲鱷魚的嘴巴已經被捆起來。（圖／翻攝自X）

這麼誇張的情況就發生在瓦多達拉（Vadodara）街頭，根據《今日印度》等當地媒體報導，這兩名騎士塔科爾（Sandeep Thakor）和巴夫薩（Raj Bhavsar），事後證明是救援人員，當時兩人參與一場救援活動，正要騎車前往地方政府的林業辦公室，移交這隻鱷魚。

根據報導，位於維什瓦米特里河（Vishwamitri River）河岸的瓦多達拉，棲息大批鱷魚，由於近期洪災頻頻發生，不少鱷魚就順著洪水沖到人類居住的地方。地方政府與民間組織合作，在大水退去後，從住宅區陸續救出將近40隻鱷魚。

報導也引述負責監督救援行動的官員維亞斯（Agneeshwar Vyas）表示，「我們已經把33條鱷魚放回牠們自然棲息的河中，5條還在救援中心，兩條意外死亡」，由於鱷魚是食肉且強壯的動物，制伏牠們的選項很有限。牠們不能被麻醉，所以只好在身體上限制牠的行動，並送抵相關單位處置。

延伸閱讀
婆婆說「上輩子燒好香才嫁好老公」　媳婦忍5年一句話回擊網大讚
發票中「頭獎」金額僅500元　苦主見真相怒罵1小時：老闆很過分
蘆洲阿婆騙小孩買一顆100元臭紅豆餅　在地人：我也有看到

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

俄羅斯擋土牆倒塌壓毀7車　女牽車離開不到1分鐘逃劫

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

童話成真！女發現吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍畫面爆紅

走失「蘇卡達象龜」自己跑到派出所報到　飼主未認領9／5開放領養

「養4年柴犬」變心！去男友家5天從此愛上　拒絕爬樓原地放生飼主

邊境牧羊犬走失他接到目擊電話「一模一樣」　衝去卻看到短腿柯基

「月付3000元徵狗保姆」！一句話洩真實動機　網抓包：根本想棄養

好特別！新中橫公路現蹤「灰白毛獼猴」 　頂時髦披肩過馬路

星期一全家醒不來狂賴床　右邊「肥肥身」笑噴大家：擋土牆概念？

薩摩耶兄妹在床邊「靜音吵架」　媽起床欣慰：怕吵醒我

到府餵貓姐姐疑惑「不是說有2隻貓？」　奴才看監視器笑了

路邊撿到斷腿青蛙　獸醫幫牠「打石膏」治療2個月野放

狗狗靜音模式打架

柴去男友家5天從此愛上　拒回家原地放生飼主XD

「養4年柴犬」變心！去男友家住5天從此愛上　原地放生飼主拒上樓

翻遍全家找嘸貓！「零食誘惑＋呼喊」媽昏：端坐在洗碗機深處

狗狗聞到爸爸味道超興奮

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

認養網站添小故事！助攻新北8收容所　「小豬鼻」黃狗幸運找到家

星期一全家醒不來狂賴床　右邊「肥肥身」笑噴大家：擋土牆概念？

帶寵物旅行必看！　獸醫教你預防中暑、暈車、腸胃不適

在Google地圖「發現1年前去世愛貓身影」　男主人感動：好想牠

機車三貼「中間竟夾著活生生鱷魚」！印度超狂救援畫面曝

東森寵物攜手希爾思「捐6000公斤飼料」　幫收容所流浪動物加菜！

男海中突然遭「3座頭鯨包圍」　甩尾拋飛1公尺高空驚人畫面曝光

好特別！新中橫公路現蹤「灰白毛獼猴」 　頂時髦披肩過馬路

台南七股曾文溪河床農地　罕見花澤鵟雄鳥現身吸引大批鳥友

邊境牧羊犬走失他接到目擊電話「一模一樣」　衝去卻看到短腿柯基

賴清德軍人節履行諾言　親赴「八二三戰役遺族」家中致意

快訊／柯文哲政治獻金假帳案　李文宗「證人轉被告」遭約談偵訊

快訊／台積電ADR跌超6%！台指夜盤「跟美股一起跳水」急殺500點

喬治爸控快艇背後捅刀　原想兒轉戰湖人「但他們已花太多錢」

《柳舟記》8告白金句：願在兩個人的歲月中，她可以活得更像她自己

北檢押柯失敗「顏面掃地」！趙少康：或許是手上的資料太多

YouBike 2年破180萬人次！楊文科推綠色運輸多管齊下　90.1%新竹縣民表支持與認同

宥勝懶理酸民再發文「推廣台東米」！　消失4個月近況曝光

101董座賈永婕露面「鬆弛感拉滿」　穿BV洋裝腳踩ZARA現氣勢

護理系學生晨跑遭移民殺害！美大選搖擺州喬治亞添變數

寵物動物熱門新聞

吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍爆紅

蘇卡達象龜走失　9／5開放領養

養4年柴變心！去男友家從此愛上

有人看到走失邊牧！衝去是短腿柯基

月付3千徵狗保姆！網抓包：想棄養

時髦！新中橫公路現蹤灰白毛獼猴

星期一全家醒不來　肥狗也一起躺

怕吵醒媽　薩摩耶兄妹「靜音吵架」

到府餵貓少一隻　奴才看監視器笑了

撿到斷腿蛙　獸醫幫牠「打石膏」

貓超怕剪指甲　飼主一妙招鎮住牠

男海中遭3座頭鯨包圍　甩尾拋飛畫面曝

Google地圖發現去世愛貓　男感動：好想牠

汪在電梯聞到「爸爸回來了」嚶嚶哭

讀者迴響

熱門新聞

吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍爆紅

蘇卡達象龜走失　9／5開放領養

養4年柴變心！去男友家從此愛上

有人看到走失邊牧！衝去是短腿柯基

月付3千徵狗保姆！網抓包：想棄養

時髦！新中橫公路現蹤灰白毛獼猴

星期一全家醒不來　肥狗也一起躺

怕吵醒媽　薩摩耶兄妹「靜音吵架」

到府餵貓少一隻　奴才看監視器笑了

撿到斷腿蛙　獸醫幫牠「打石膏」

貓超怕剪指甲　飼主一妙招鎮住牠

男海中遭3座頭鯨包圍　甩尾拋飛畫面曝

Google地圖發現去世愛貓　男感動：好想牠

汪在電梯聞到「爸爸回來了」嚶嚶哭

驚見「血盆大口怪蛇」對他嘶吼恫嚇！網：傳說中鬼鳥

熱門寵物影片

更多
狗狗靜音模式打架

狗狗靜音模式打架

柴去男友家5天從此愛上　拒回家原地放生飼主XD

柴去男友家5天從此愛上　拒回家原地放生飼主XD

「養4年柴犬」變心！去男友家住5天從此愛上　原地放生飼主拒上樓

「養4年柴犬」變心！去男友家住5天從此愛上　原地放生飼主拒上樓

翻遍全家找嘸貓！「零食誘惑＋呼喊」媽昏：端坐在洗碗機深處

翻遍全家找嘸貓！「零食誘惑＋呼喊」媽昏：端坐在洗碗機深處

狗狗聞到爸爸味道超興奮

狗狗聞到爸爸味道超興奮

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面