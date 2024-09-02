驚見「血盆大口怪蛇」對他嘶吼恫嚇！網一看直呼幸運：傳說中鬼鳥

▲網友遇到一隻有著「血盆大口」、看起來像蛇的鳥。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

哥倫比亞一名女子先前到當地一間農場遊玩，過程中發現一隻長相詭異的怪鳥，一度誤認成是木頭雕刻的，趕緊拿出手機錄下影片。近日在大陸，也有網友發現一尾「怪蛇」，居然會張大嘴對人吼叫威嚇，不過仔細一瞧，卻發現居然是同一款擅長偽裝的奇鳥。

從這位網友分享的影片可見，當他到在山上採菌菇時，意外在小丘上見到一張大開血盆大口的「蛇」朝他嘶吼恫嚇，畫面中還可見到這隻「蛇」蠕動身體伸長脖子，發出呼嚕呼嚕的叫聲。這位網友仔細一瞧卻發現，這尾大蛇感覺又像鳥類，原PO將畫面上傳到網路上讓網友猜測這是什麼野生動物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友上山遇到像蛇的鳥。（圖／翻攝自微博）

畫面一曝光，果然引發不少人猜測，「巨型夜鷹」、「明明是鳥卻在模仿蛇」、「這小東西居然會哈氣」。對此，有網友回應，這應該是名為「林鴟」的鳥類，這款鳥類擁有令人印象深刻的誇張眼睛和超大嘴巴，長相非常逗趣。

▲女子在農場中見到俗稱「鬼鳥」的林鴟後，被牠奇異的長相嚇壞了。（圖／翻攝自臉書）

根據外媒報導，林鴟俗稱「鬼鳥」或「撲通鳥」（Potoo bird），通常棲息於南半球的森林，為夜行性動物，會在夜晚發出叫聲，身上奇異的顏色是他們的保護色，經常偽裝成樹枝或是籬笆柱來躲避掠食者的攻擊。幾乎占據整張臉的大眼睛可以提供牠們絕佳的夜間視力，眼瞼上的裂縫則讓牠們在睡夢中也能感測到周遭的動靜。

先前在哥倫比亞，也有名女子在農場遊玩時目擊到一尊極似鳥類雕刻的木頭矗立在樹幹上，她拿起手機把見到的場景給錄了下來，結果靠近一看才發現鳥兒睜大雙眼還豎起羽毛，這才讓她驚覺自己看到的不是雕刻，而是一隻林鴟。

延伸閱讀

▸ 蘆洲阿婆騙小孩買一顆100元臭紅豆餅 在地人：我也有看到

▸ 幼稚園兒曝午休「這原因」全班被罰站 媽媽傻眼：可怕學校

▸ 婆婆說「上輩子燒好香才嫁好老公」 媳婦忍5年一句話回擊網大讚