米克斯狗狗在電梯就聞到「爸爸回來了」　飛奔家門口嚶嚶哭

記者李依融／綜合報導

大陸湖南一隻叫做「卷卷」的米克斯狗狗超愛爸爸，這天牠搭電梯回家聞到「爸爸的味道」，開心地直轉圈搖尾巴，等電梯門一開，牠頭也不回地奔到家門前嚶嚶叫，想要第一時間見到爸爸。事實上卷卷曾被原飼主綁在馬路邊，被好心人用人民幣50元買下，後來才輾轉被現在的飼主領養。

▲卷卷在電梯裡就聞到爸爸回家了。（圖／翻攝自小紅書@胖卷卷）



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小紅書@胖卷卷分享，卷卷超級愛爸爸，只是在電梯裡聞到味道，就知道爸爸回家了，立刻衝到家門口迫不及待要找爸爸，濃濃的愛意又可愛又感動。可愛的卷卷超有個性，家裡有超多玩具，但牠鍾愛陪伴長大的小豬與企鵝，2隻都被牠咬得髒兮兮又都是口水，媽媽幫牠買了一模一樣想替換，但卷卷就是不喜歡，媽媽只好「殺新豬補救豬」，把全新小豬的棉花縫進舊小豬肚子裡。

▲卷卷只喜歡又髒又臭的舊小豬，媽媽只好把新豬的棉花縫進舊小豬裡。（圖／翻攝自小紅書@胖卷卷）

現在幸福的卷卷其實有個令人不捨的過去，原本牠是山西忻州一處蔬果店養的狗，但蔬果店老闆把小小的牠綁在馬路邊，卷卷全身髒兮兮的，又每天面對危險的車輛呼嘯，一位好心人見了心生不捨，便與飼主商量以50元買下，才讓卷卷脫離了安全危機。

▲卷卷原本被綁在路邊，後來被好心人買下暫時收養。（圖／翻攝自小紅書@胖卷卷）

這位好心人把卷卷帶回家，才發現家人會過敏，因此想再幫可愛的小狗找個新主人，而現任媽媽便自告奮勇，然而山西到湖南長沙相距甚遠，對方擔心運送問題一再猶豫，最後現任媽媽聯繫了託運公司、全權負責疫苗等費用，終於把小寶貝接到身邊疼愛。

卷卷一到新家舊有專屬空間，還有好多玩具，當初救下牠的好心人也相當欣慰。現在的卷卷是全家人的寶貝，爸爸媽媽都超寵牠，而從卷卷的笑臉就能看出，現在牠真的是一隻被愛著的開心狗狗了。

▲現在的卷卷是幸福小狗啦！（圖／翻攝自小紅書@胖卷卷）