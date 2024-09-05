小奴才第一天上幼兒園「捨不得貓咪」　鬆開老師手回頭抱抱　

▲貓咪與小奴才在幼兒園門口上演十八相送。（圖／翻攝自小紅書@十八的萌喵日記）



記者李依融／綜合報導

大陸浙江小奴才果果第一天上幼兒園，喵星人「十八」非常依依不捨，媽媽便決定讓十八陪著果果一起到幼兒園門口，沒想到果果原本跟著老師進門，又跑回門外就是想抱抱心愛的貓咪，互動讓媽媽也深受感動。

小紅書@十八的萌喵日記分享，這天果果第一天上幼兒園，十八一看到妹妹換上制服，便不斷喵喵叫還狂蹭腳，像是在說「我也要去」，果果也很捨不得貓咪，因此媽媽決定幫十八穿上胸背與牽繩，一起送果果上學。

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▲媽媽看果果與十八難捨彼此的模樣，決定帶十八一起送果果去上幼兒園。（圖／翻攝自小紅書@十八的萌喵日記）

十八一路目送著果果被老師帶進幼兒園，果果都已經進了大門，卻突然跑出來，想再給心愛的十八一個擁抱，小奴才與貓咪的深厚感情可想而知。媽媽也發現，十八回家後發現妹妹不在，一直在妹妹照片前面發呆，似乎有「分離焦慮」，而妹妹回家後，十八便一直黏在身邊，看來非常想念。

媽媽分享，3年前懷孕時十八就很喜歡貼著孕肚，後來寶寶出生擔心太小，便暫時裝了柵欄跟貓咪隔離，沒想到十八聽到寶寶哭聲，直接飛越柵欄跑去關心，從此小寶寶與貓咪幾乎形影不離，互相陪伴的模樣也讓爸爸媽媽覺得窩心，也難怪小奴才開始上學後，十八會感到有些孤單了。

▲大部分的小朋友上幼兒園都是捨不得爸媽，但果果最捨不得的是貓咪。（圖／翻攝自小紅書@十八的萌喵日記）