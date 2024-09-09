米克斯待收容所7年被小狗嚇到尿失禁　媽媽帶回家寵成「娘娘」

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米克斯在收容所待7年被小狗嚇到尿失禁　媽媽帶回家寵成「娘娘」

米克斯娘娘。（圖／飼主秦懿楦提供）

▲娘娘原本什麼都怕，現在真的成為家裡的「娘娘」，過得很幸福。（圖／飼主秦懿楦提供）

記者李依融／綜合報導

在收容所的7歲狗狗只要摸摸就逃跑，看到體型只有1/3的狗狗接近，竟然嚇得尿失禁，這樣一隻被志工懷疑「很難找家」的狗狗，偏偏被奴才秦懿楦看上，還取了個響亮的名字叫「娘娘」。3年後的現在，娘娘養尊處優，在家人的愛之下成為全家最吵的動物。

秦懿楦一直很想養狗，3年前她在收容所見到娘娘就被深深吸引，但身邊親友都大大反對，甚至連收容所志工都再三確認「牠有年紀了喔，腿也很短，確定要帶回家嗎？」，秦懿楦的答案是「確定」，因為娘娘讓她想起曾經在路邊遇到遭路殺的流浪狗，當時她沒有能力就那隻狗狗，但這次她想帶娘娘回家。

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米克斯娘娘。（圖／飼主秦懿楦提供）

▲娘娘與家裡的貓咪感情很好。（圖／飼主秦懿楦提供）

獸醫判斷，娘娘至少7歲了，腳的骨頭形狀很奇怪，推測是被打斷後又復原，加上長期關籠沒有處理，因而變形了。娘娘對什麼都怕，有人要摸牠就會下意識逃跑，逃不掉就壓低身子投降，遇到小狗也下到尿失禁，任何會動的東西都怕，但是牠很安靜，不吵也不鬧，只是蜷縮著不敢動。

秦懿楦回想，剛帶娘娘回家時娘娘絕食了4天，面對再香的零食、骨頭都不為所動，等到半夜以為大家都睡著了，牠才敢去默默去吃兩口，這樣的狗狗對於沒養過狗的她來說是個挑戰，但她很慶幸當初的堅持。

米克斯娘娘。（圖／飼主秦懿楦提供）

▲娘娘一到新家絕食4天，現在可是個貪吃王。（圖／飼主秦懿楦提供）

說到領養娘娘的契機，秦懿楦說，有一次她因為情緒很差一個人出去散心，卻看到一隻遭路殺的黃狗只剩微弱呼吸，當時已經很晚了她不知所措，正想著要打給附近的動物醫院，卻看著狗狗在短短3分鐘內，身體不再起伏、沒有呼吸了。幼時她也曾經見過這樣的場景，與父母出門時遇到一隻被凍死的狗狗僵硬地攤在草堆中，當時父母所能做的只有將狗狗移到裡面一些，也無能為力。看到娘娘時她想起這些遺憾，因此即使親友反對，她仍想帶娘娘回家。

米克斯娘娘。（圖／飼主秦懿楦提供）

▲娘娘眼神總是追隨著主人，讓秦懿楦很感動。（圖／飼主秦懿楦提供）

米克斯娘娘。（圖／飼主秦懿楦提供）

秦懿楦坦言，帶娘娘回家後過了一段辛苦的時光，但她盡力地照顧，現在娘娘是家裡最吵的動物，「開心也叫、不開心也叫、聽到門鈴聲也叫、看到我回家更是叫個不停。」貪吃的娘娘在家會翻食物，但在外不吃半口陌生人給的食物，無論到了再好玩、再美麗的地方，牠的眼神也總是看著主人。

秦懿楦很感謝她遇到了一位願意跟她一起照顧娘娘的伴侶，也更常帶娘娘到處玩，「牠沒有熟齡犬的沉穩，我們上山下海，在外牠經常好奇抬頭張望。」雖然娘娘還是不太親近外人或動物，但牠願意邁步探索世界的美好，帶著媽媽的愛一起探索世界。

米克斯娘娘。（圖／飼主秦懿楦提供）

▲娘娘很喜歡爬山，媽媽也經常帶牠去探索世界。（圖／飼主秦懿楦提供）

關鍵字： 米克斯領養代替購買暖心感動

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