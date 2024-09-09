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狐狸犬「中斷呼吸5次」再醒來　想等媽媽回家抱抱在懷中離開

狐狸犬多納（圖／多納媽媽提供）

▲多納是一隻樂觀正向的狗狗。（圖／多納媽媽提供）

文／柚子貍

很難得接到一個對於毛孩離世只有祝福、沒有遺憾的個案，媽媽說那是因為寶貝是在她懷裡帶著笑容離開的，媽媽很有禮貌，問是否可以傳多納離世的照片給我看，不像一般離世照都是側躺著，照片裡我看到的是狐狸犬博美(白博美)多納的頭被媽媽的手微微撐起，非常安詳的張著嘴帶著微笑。

要是媽媽不說，我是完全看不出來這是一張離世的照片，媽媽告訴我，真要說有遺憾的話，就是多納太年輕就走了，只有七歲。

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帶走多納的是腎臟腫瘤，已經擴散到肺部，大大的肚子還看得到皮下出血的痕跡，病程發展極其快速，媽媽說三月檢查出來時已經十公分大，不敢相信去年七月健檢多納還很健康，一年後的今天牠已不在人間。

我一連上線，就可以感受到多納是個非常正向的孩子，因為祂很喜歡說「好棒」，譬如祂說「動物天堂除了沒有你們，其實還蠻棒的」、「肚子那一丸沒了，是不是很棒」、「多納來到這個家後，阿嬤比較不孤單齁，有沒有很棒」，媽媽聽完大笑，多納就是這麼熱情正向。

一開始多納顯現一輛黑頭車的畫面給我看，我感受到那輛黑頭車穿梭陰陽兩界，是多納要讓我知道祂的靈魂位階是有一點地位的嗎？祂告訴我祂是小仙女，這輩子選擇住在狗狗的身體裡只為了跟媽媽相遇，因為媽媽有兩次前世都救過祂，所以祂是來報恩的，說完多納繼續顯現兩個畫面給我看，一世的牠是兔子，被獵人所傷，幸虧媽媽救了牠，另一世他自己就是個獵人，卻在打獵中昏倒，又是媽媽救了他。

在多納離世當晚，阿公就夢見多納說祂的離去是為了替家人擋災，媽媽想問這是真的嗎？多納說，「我急著要跟你們講這件事，但你們太傷心了，多納進不了你們的夢裡，只有阿公比較平靜，我就進去阿公夢裡跟他說。」媽媽說，家裡人的確只有阿公對多納的離去平常心，其他包括她自己、媽媽還有妹妹都哭到快崩潰。

「媽媽，是來帶我離開的那位老北北這樣說的啦，說多納離開可以幫家裡擋災我才願意跟祂走的呦，雖然我不知道是幫誰擋，但如果是真的，我會很開心」、「因為多納是那麼那麼愛你們，這種事我來就好了！」媽媽想該不會是替她擋下病痛吧，「如果是幫媽媽擋，多納就更開心了，終於可以還媽媽累世的救命恩情。」

我好奇問媽媽家裡有拜哪位神明嗎？媽媽說觀世音菩薩，那多納口中的老北北是誰？是土地公爺爺嗎？至今我跟媽媽都猜不透。

狐狸犬多納（圖／多納媽媽提供）

▲多納最後一段時間只能待在氧氣室。（圖／多納媽媽提供）

接下來多納的這段話，是多少主人夢寐以求的事，卻讓媽媽陷入了掙扎，「多納私心也覺得這是個好時機啊，因為多納等很久，媽媽才跟小媽媽（主人的妹妹）一樣結婚了，就可以有小孩了呀，這對多納是多好的機會啊」、「這個時候離開，我可以先去排隊搶位置，我一直希望可以當媽媽的小孩。」

但媽媽說，糟糕了，她不想生小孩。

但這也提醒了媽媽，一向健康的多納，在去年底她結婚之後，身體就開始出現了問題，難道多納真的早有計畫？多納走的那一天媽媽剛好不在家，待在氧氣箱裡的多納曾五次中斷了呼吸，媽媽急得跟熱鍋上螞蟻一路狂飆回家，途中靠著視訊為多納打氣，多納每次聽到媽媽的聲音就又恢復氣息，足足撐了一個多小時，才終於等到媽媽，安心的在媽媽懷裡離去。

「我不要孤單的在氧氣箱裡走掉，在媽媽的懷裡，我可以記住媽媽的味道，好來世相認。」

媽媽苦笑說，家裡人一直跟她說該生小孩了，她還一直抵抗，聽到了多納的心願，現在她願意好好考慮考慮生小孩這件事。

★嗨！我是柚子狸，在你心中是否也有一段你和毛孩的故事？每到晚上就讓你想起牠呢？我想聽聽你和你的毛小孩的故事，歡迎來到「柚子貍 心靈捕手&生命教練所」臉書專頁、「柚子貍 寵物溝通」臉書專頁，與我們分享你心中最愛的牠，和你們的故事。如果你有朋友需要這方面的資訊，也歡迎分享，一起幫助他。

★柚子貍，寵物溝通&生命教練，酷愛寫作、樂於分享寵物溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。

※ 動物溝通無關於神通、迷信，是一種無聲的對談能力，不是憑經驗分析，而是透過心靈來傳送與接收訊息，與動物交換想法、感覺與心靈圖像；若無法相信，可以當作故事閱讀即可。《ETtoday寵物雲》提醒，若寵物有明顯異狀或身體不適時，飼主應協助就醫；如有行為方面問題，也可諮詢行為訓練師，不宜過度仰賴動物溝通。

關鍵字： 寵物溝通柚子狸

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