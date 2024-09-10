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家具店床出現「意外試躺員」　店員發現求庇護浪浪超暖舉動爆紅

家具店床出現「意外試躺員」　店員發現求庇護浪浪超暖舉動爆紅。（圖／翻攝自TikTok／gigimoralesc）

▲女店員在店內發現流浪狗。（圖／翻攝自TikTok／gigimoralesc）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷一名女店員在家具店工作時，發現店內展示的床上突然有動靜，仔細一看是一隻流浪狗，偷偷闖進商店後想在溫暖的床上休息，她發現後不但沒有把狗狗趕走，還幫狗狗蓋上毯子，溫暖短片在網路上爆紅。

在阿根廷內烏肯市(Neuquén)當地家具店工作的女子吉賽兒(Giselle Morales)，某次在店裡巡邏時，發現一隻流浪狗竟然闖進店內，並且睡在店內展示用的床上，可憐模樣令她感到心疼。

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@gigimoralesc #perritostiktokers #frioenneuquen ♬ sonido original - Giselle

影片中可看到，小狗發現吉賽兒靠近後模樣變得不安，很怕自己會被驅趕，但又捨不離開溫暖的床，然而吉賽兒上前後沒有驅趕牠，一邊詢問「你在幫忙測試我們的新床墊嗎？這裡很冷吧，你就待著吧」，一邊幫牠蓋上了溫暖的毯子。

影片曝光後獲得1千6百多萬點閱，吉賽兒的溫暖行為獲得網友大讚，「家具店最強行銷片」、「我願意為了這隻狗狗去店裡消費」、「狗狗以為自己會被趕出去時的表情好令人心碎，謝謝你」。

許多網友好奇流浪狗後續，吉賽兒表示，因為那天晚上很冷，她試著帶狗狗回家，但狗狗不想離開，後來她持續照顧狗狗，最後順利被姊姊的朋友收養，取名為羅曼(Roman)，她時常會去探望羅曼，一起散步。

關鍵字： 流浪狗阿根廷店員NeuquénGiselle Morales

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