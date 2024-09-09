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全家人搭船出遊超混亂　孩童被「天降鯉魚巴臉」瞬間噴飛畫面曝

全家人搭船出遊超混亂　孩童被「天降鯉魚巴臉」瞬間噴飛畫面曝。（圖／翻攝自TikTok／emcar5）

▲孩童突然遭到大魚攻擊。（圖／翻攝自TikTok／emcar5）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州一名媽媽帶著3名幼孩搭船遊玩時，一條巨大鯉魚突然躍出池塘，直接打中孩子們的臉，嚇得孩子們發出尖叫，其中一名孩子還被打飛，趣味影片在網路上曝光後爆紅。

居住在肯塔基州歐文斯伯勒市(Owensboro)的女子卡特(Emily Carter)，和丈夫布蘭登(Brandon)1日帶著3名孩子搭船出遊時，遇到驚險事件，影片分享到TikTok後獲得3千7百多萬次觀看。

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@emcar5 Kids are LOVING the new boat! #asiancarp #boatinglife #basspro #funnyafterthefact #fyp #trauma ♬ Tubthumping - Chumbawamba

影片中可看到，3名幼童一同搭在船上時，一條大鯉魚突然躍出水面，直接打中男童亨利的臉(Henry)，巨大的撞擊力導致亨利被噴飛，坐在旁邊的男童湯瑪斯(Thomas)與女童里斯(Reece)也被大魚打到，嚇得一家人崩潰慘叫。爆笑影片讓網友表示，「抱歉，我笑了」、「我看了好幾遍還是覺得很好笑」。


影片爆紅後，卡特向媒體表示，當時他們在船上才待了1分鐘左右，魚就飛得到處都是，3名孩子有點被嚇到，後來好不容易比較冷靜下來，她便拿出手機拍攝，沒想到發生更混亂的情況，幸好孩子們都沒有受傷。

關鍵字： 大魚鯉魚Emily Carter巴臉肯塔基州北美要聞

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