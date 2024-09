愛貓在花園意外淹死　女火化4天後發現「牠現身在家中」嚇壞

▲女發現已火化的寵物貓突然出現。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子度假時,發現寵物貓泰德(Ted)意外淹死在花園池塘中,傷心的她把寵物遺體火化,沒想到4天後妹妹幫忙去家中餵食另外一隻寵物貓時,已經死亡的泰德突然從貓門走進來,以為看到寵物的鬼魂,嚇了一大跳。

43歲女子妮基(Nicci Knight)表示,她在土耳其度假時收到鄰居通知,發現寵物貓泰德淹死在花園池塘中,對方還向她秀出泰德的遺體,讓她確認後非常傷心,由於假期還未結束,只好委託親友幫忙將泰德的遺體火化。

