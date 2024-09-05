愛貓在花園意外淹死　女火化4天後發現「牠現身在家中」嚇壞

▲女發現已火化的寵物貓突然出現。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子度假時，發現寵物貓泰德(Ted)意外淹死在花園池塘中，傷心的她把寵物遺體火化，沒想到4天後妹妹幫忙去家中餵食另外一隻寵物貓時，已經死亡的泰德突然從貓門走進來，以為看到寵物的鬼魂，嚇了一大跳。

43歲女子妮基(Nicci Knight)表示，她在土耳其度假時收到鄰居通知，發現寵物貓泰德淹死在花園池塘中，對方還向她秀出泰德的遺體，讓她確認後非常傷心，由於假期還未結束，只好委託親友幫忙將泰德的遺體火化。

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Ted, the pet cat, comes home – four days after being cremated! https://t.co/PokLGjzGHt — The Northern Echo (@TheNorthernEcho) September 5, 2024

人在國外的妮基4天後突然接到妹妹伊莉絲(Elise)電話，妹妹告訴她，在北約克郡紐比(Newby)家中幫忙餵貓時，竟然見到泰德的鬼魂。伊莉絲表示，「我當下徹底嚇壞了，完全不敢置信，我以為自己看到鬼魂」。

妮基後來聯絡寵物火化公司，才發現他們火化的貓不是泰德，而是同樣有著黑白花紋、外型非常相似的陌生貓。她表示，「心情好像在坐雲霄飛車，忽上忽下的，原本我們非常難過，後來發現牠很健康又變得很開心」。

妮基後來與丈夫、孩子結束旅程後，回到家第一件事就是去緊緊抱住泰德，雖然與死亡小貓素不相識，他們仍將小貓的骨灰好好收藏起來，希望有天能交還給小貓真正的主人。