東森寵物Ｘ樂子推出毛孩友善套餐　加價購萌領巾、打卡還能拿好禮

記者李依融/綜合報導

東森寵物攜手寵物友善美式餐廳「樂子 the Diner」,自4月1日至6月1日聯名展開「超有料」的寵物友善月,從毛孩套餐到寵物講座、打卡禮物再到專屬加價購,一次滿足毛爸媽的所有夢想!

樂子推出2款限定「毛孩專屬健康套餐」,一款為「雙蛋快樂餐」,內含兩顆毛孩炒蛋,售價70元;還有「能量滿滿餐」,雞胸肉搭配炒蛋,售價125元。所有餐點皆為無油無鹽健康烹調,內用點購任一套餐即贈【東森寵物毛骨力】乙包保養骨骼關節健康,打卡加 hashtag#帶毛孩找樂子,再送「紐崔克棒棒糖犬點心」乙支。除了吃得開心也兼顧時尚!凡點主餐即可以69元加購「蛋蛋超人三角領巾」,配戴再訪樂子還能享有毛孩炒蛋買一送一優惠。

除了吃與玩,東森寵物也特別策劃「Paws Meet the Diner 幸福講座」系列,邀請獸醫、行為訓練師、食品主理人等專業講師,於瑞安與新竹店免費開講,主題包含毛孩關節保健、疾病預防與日常照護、毛孩心理與行為理解、狗狗瑜珈體驗,東森寵物APP會員可免報名費參加。

活動時間:4/11(五)、4/18(五)、4/25(五)、5/9(五)

活動地點:樂子瑞安店/新竹店

報名方式:需透過ACCUPASS HYPERLINK "https://www.accupass.com/eflow/ticket/2503121035221269410503"系統報名,wa10與東森寵物會員免報名費,每人需低消一杯飲料或餐點。

活動內容:

東森寵物x樂子 會員跨界合作福利同步祭出,打造全方位寵愛體驗

金萌卡會員專屬好康登場!寵點數一點抵一元 再享樂子期間限定雙重美味好禮!wa10瓦城會員還能享有額外福利:

來東森寵物門市出示加入東森寵物APP畫面,即可免費領取「益菌寵物濕紙巾」乙份,申辦金萌卡,再送「沃野凍乾點心」兩包!

此外,東森寵物金/銀/金鑽卡會員至樂子內用主餐+毛孩套餐,即可獲得「墨西哥玉米條」+「毛孩炒蛋」一份,餐點數量有限,送完為止。期間來樂子用餐,現場加入東森寵物LINE官方帳號,即可享有「毛孩炒蛋」兌換券1張!

東森寵物打造最實用的「寵點數經濟」,只要消費就能累積點數,每一點等同一元,可在門市消費直接折抵金額,買越多省越多,還有不定期推出的多元會員限定尊享優惠,優惠有感加倍!

活動期間:2025/4/1(二)-2025/6/1(日)

活動地點:樂子 the Diner 全台門市 + 東森寵物全台實體門市

更多資訊與報名請參考東森寵物APP或官方社群。

