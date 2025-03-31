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東森寵物Ｘ樂子推出毛孩友善套餐　加價購萌領巾、打卡還能拿好禮

東森寵物樂子聯名活動。（圖／東森寵物提供）

▲樂子是毛孩友善餐廳，歡迎帶寶貝來用餐！ （圖／樂子The Diner提供）

記者李依融／綜合報導

東森寵物攜手寵物友善美式餐廳「樂子 the Diner」，自4月1日至6月1日聯名展開「超有料」的寵物友善月，從毛孩套餐到寵物講座、打卡禮物再到專屬加價購，一次滿足毛爸媽的所有夢想！

樂子推出2款限定「毛孩專屬健康套餐」，一款為「雙蛋快樂餐」，內含兩顆毛孩炒蛋，售價70元；還有「能量滿滿餐」，雞胸肉搭配炒蛋，售價125元。所有餐點皆為無油無鹽健康烹調，內用點購任一套餐即贈【東森寵物毛骨力】乙包保養骨骼關節健康，打卡加 hashtag#帶毛孩找樂子，再送「紐崔克棒棒糖犬點心」乙支。除了吃得開心也兼顧時尚！凡點主餐即可以69元加購「蛋蛋超人三角領巾」，配戴再訪樂子還能享有毛孩炒蛋買一送一優惠。

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東森寵物樂子聯名活動。（圖／東森寵物提供）

除了吃與玩，東森寵物也特別策劃「Paws Meet the Diner 幸福講座」系列，邀請獸醫、行為訓練師、食品主理人等專業講師，於瑞安與新竹店免費開講，主題包含毛孩關節保健、疾病預防與日常照護、毛孩心理與行為理解、狗狗瑜珈體驗，東森寵物APP會員可免報名費參加。

活動時間：4/11(五)、4/18(五)、4/25(五)、5/9(五)
活動地點：樂子瑞安店／新竹店
報名方式：需透過ACCUPASS HYPERLINK "https://www.accupass.com/eflow/ticket/2503121035221269410503"系統報名，wa10與東森寵物會員免報名費，每人需低消一杯飲料或餐點。

活動內容：

東森寵物樂子聯名活動。（圖／東森寵物提供）

東森寵物x樂子 會員跨界合作福利同步祭出，打造全方位寵愛體驗

金萌卡會員專屬好康登場！寵點數一點抵一元 再享樂子期間限定雙重美味好禮！wa10瓦城會員還能享有額外福利：
來東森寵物門市出示加入東森寵物APP畫面，即可免費領取「益菌寵物濕紙巾」乙份，申辦金萌卡，再送「沃野凍乾點心」兩包！

東森寵物樂子聯名活動。（圖／東森寵物提供）

此外，東森寵物金/銀/金鑽卡會員至樂子內用主餐＋毛孩套餐，即可獲得「墨西哥玉米條」＋「毛孩炒蛋」一份，餐點數量有限，送完為止。期間來樂子用餐，現場加入東森寵物LINE官方帳號，即可享有「毛孩炒蛋」兌換券1張！

東森寵物打造最實用的「寵點數經濟」，只要消費就能累積點數，每一點等同一元，可在門市消費直接折抵金額，買越多省越多，還有不定期推出的多元會員限定尊享優惠，優惠有感加倍！

活動期間：2025/4/1（二）－2025/6/1（日）
活動地點：樂子 the Diner 全台門市 + 東森寵物全台實體門市

更多資訊與報名請參考東森寵物APP或官方社群。

【東森寵物資訊】

東森寵物 官網：https://www.etipets.com/
東森寵物Instagram：https://www.instagram.com/etipets/
東森寵物Facebook：https://www.facebook.com/etipets/
東森寵物LINE官方帳號：https://page.line.me/292swavy


【樂子 the Diner資訊】

樂子 the Diner官網：https://thediner.com.tw/
樂子 the Diner Facebook：https://www.facebook.com/theDiner.Taipei
樂子 the Diner Instagram：https://www.instagram.com/thediner_tw/

關鍵字： 寵物友善樂子theDiner東森寵物毛孩套餐

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