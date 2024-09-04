ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

外型像「死人手指」！寵物犬散步吃到劇毒植物　40分鐘後死亡

▲▼狗狗吃土，挖土，挖洞，吃草。（圖／達志／示意圖）

▲狗狗散步時，意外吃到「死人手指」身亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子帶著寵物犬在海灘散步時，愛犬吃下路邊一種植物後，突然出現嚴重痙攣，僅40分鐘就死亡，她後來發現愛犬吃下的原來是有「死人手指」之稱的劇毒植物刺松藻(Hemlock water dropwort)。

居住在多塞特郡濱海城鎮萊姆里吉斯(Lyme Regis)的女子克絲汀(Kirsten Young)表示，她帶著牧羊犬、拉布拉多混種犬盧拉(Lula)在家附近海邊散步時，盧拉吃下劇毒植物後不幸身亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

克絲汀的親友表示，盧拉散步時突然出現嚴重痙攣，嘴部流血，在看獸醫的途中身亡，後來發現狗狗在路上吃了一些東西，意外吃到「死人手指」刺松藻的根，「那種植物真的很危險，吃下後大約15分鐘就會毒發」。

當地媒體指出，刺松藻是英國最毒植物之一，時常生長在河川、池塘等潮濕林地附近，它的根部毒性最強，對人類和動物都會造成致命危險，因為莖部形狀較粗，且時常與其他塊狀莖部相連，所以有「死人手指」的稱號。

不幸事件發生後，當地政府為了防範類似事件再度發生，已下令將發現的刺松藻清除，並且發信通知當地民眾，教導民眾認識刺松藻相關資訊與潛藏風險，警告不要靠近這種植物。

關鍵字： 寵物劇毒植物死人手指Lyme Regis英國刺松藻Hemlock water dropwort

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

5歲童野餐被美洲獅咬頭拖走　勇猛爸徒手搏鬥「撬開獅口救兒」

在Google地圖「發現1年前去世愛貓身影」　男主人感動：好想牠

男海中突然遭「3座頭鯨包圍」　甩尾拋飛1公尺高空驚人畫面曝光

童話成真！女發現吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍畫面爆紅

搭機慘遇開腿男！　女崩潰被2男夾在中間「腿全程緊貼」畫面曝

結婚禮物收到爸爸送的彩券　男中3千萬元大獎嗨爆：可以買房啦

約會網站結識男子　女赴約慘成性奴被「囚禁凌辱4年」生下孩子

童話成真！女發現吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍畫面爆紅

星期一全家醒不來狂賴床　右邊「肥肥身」笑噴大家：擋土牆概念？

動物園最後1隻！24歲美洲野牛「角娃」平靜離世　生前最怕打針

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柴去男友家5天從此愛上　拒回家原地放生飼主XD

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

狗狗靜音模式打架

「養4年柴犬」變心！去男友家住5天從此愛上　原地放生飼主拒上樓

黑熊媽媽與小熊蹦跳出沒玉山！預定辦理全國高山型國家公園保育暨監測計畫

拉布拉多吃餃子堅決要配醋　桌邊監督「你怎吃我就怎吃」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

狗狗聞到爸爸味道超興奮

動物園最後1隻！24歲美洲野牛「角娃」平靜離世　生前最怕打針

外型像「死人手指」！寵物犬散步吃到劇毒植物　40分鐘後死亡

英首相官邸收養新小貓！「首席捕鼠大臣」賴瑞有徒弟了

「只能等死！」輸液斷貨澎湖貓阿姨淚崩求救　動團跨海幫腎病毛孩

大蛇對決！緬甸蟒「張嘴吞噬網紋蟒」飽到喉嚨變胖　2小時嗑大餐

影響層面大！　桃園市政會議通過房屋稅徵收率自治條例修正草案

桃園鐵路地下化「中原車站」動土　施工團隊好多中原校友

賓利「105年來最強4門房車」預告9／10亮相！V8插電油電超越W12引擎

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」！喊話：被關絕對划算

桃園2024海客季即起迄9／30吃海客料理　抽美食金

學者專家與青年對談第三勢力生存空間　「零和」選制下爭奪有限資源是困境　

2017倫敦大樓惡火72死調查出爐　英首相向罹難者家屬道歉

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特點」快翻開檢查

柔柔曬黑「被李亞萍誤會塗炭」！　爆笑對話逗樂她：是真心還安慰？

印尼在雅加達、峇里島發現多起「M痘疑似病例」　官方緊急檢驗中

寵物動物熱門新聞

吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍爆紅

星期一全家醒不來　肥狗也一起躺

最後一隻美洲野牛！24歲角娃離世

蘇卡達象龜走失　9／5開放領養

震撼！緬甸蟒「張嘴吞噬」網紋蟒

寵物犬吃劇毒植物「死人手指」　40分鐘死亡

養4年柴變心！去男友家從此愛上

認養網站添小故事！助攻8收容所

輸液斷貨！澎湖貓阿姨淚崩求救

黑柴託爸媽照顧　潔癖爸被收服

有人看到走失邊牧！衝去是短腿柯基

到府餵貓少一隻　奴才看監視器笑了

月付3千徵狗保姆！網抓包：想棄養

時髦！新中橫公路現蹤灰白毛獼猴

讀者迴響

熱門新聞

吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍爆紅

星期一全家醒不來　肥狗也一起躺

最後一隻美洲野牛！24歲角娃離世

蘇卡達象龜走失　9／5開放領養

震撼！緬甸蟒「張嘴吞噬」網紋蟒

寵物犬吃劇毒植物「死人手指」　40分鐘死亡

養4年柴變心！去男友家從此愛上

認養網站添小故事！助攻8收容所

輸液斷貨！澎湖貓阿姨淚崩求救

黑柴託爸媽照顧　潔癖爸被收服

有人看到走失邊牧！衝去是短腿柯基

到府餵貓少一隻　奴才看監視器笑了

月付3千徵狗保姆！網抓包：想棄養

時髦！新中橫公路現蹤灰白毛獼猴

Google地圖發現去世愛貓　男感動：好想牠

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柴去男友家5天從此愛上　拒回家原地放生飼主XD

柴去男友家5天從此愛上　拒回家原地放生飼主XD

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

狗狗靜音模式打架

狗狗靜音模式打架

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面