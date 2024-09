外型像「死人手指」！寵物犬散步吃到劇毒植物　40分鐘後死亡

▲狗狗散步時,意外吃到「死人手指」身亡。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子帶著寵物犬在海灘散步時,愛犬吃下路邊一種植物後,突然出現嚴重痙攣,僅40分鐘就死亡,她後來發現愛犬吃下的原來是有「死人手指」之稱的劇毒植物刺松藻(Hemlock water dropwort)。

居住在多塞特郡濱海城鎮萊姆里吉斯(Lyme Regis)的女子克絲汀(Kirsten Young)表示,她帶著牧羊犬、拉布拉多混種犬盧拉(Lula)在家附近海邊散步時,盧拉吃下劇毒植物後不幸身亡。

