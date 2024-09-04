外型像「死人手指」！寵物犬散步吃到劇毒植物　40分鐘後死亡

▲狗狗散步時，意外吃到「死人手指」身亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子帶著寵物犬在海灘散步時，愛犬吃下路邊一種植物後，突然出現嚴重痙攣，僅40分鐘就死亡，她後來發現愛犬吃下的原來是有「死人手指」之稱的劇毒植物刺松藻(Hemlock water dropwort)。

居住在多塞特郡濱海城鎮萊姆里吉斯(Lyme Regis)的女子克絲汀(Kirsten Young)表示，她帶著牧羊犬、拉布拉多混種犬盧拉(Lula)在家附近海邊散步時，盧拉吃下劇毒植物後不幸身亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Dog died just 40 minutes after eating poisonous plant on a beach walk https://t.co/bCflMoix5t via @ — ScooterChris (@ScooterChr71588) September 2, 2024

克絲汀的親友表示，盧拉散步時突然出現嚴重痙攣，嘴部流血，在看獸醫的途中身亡，後來發現狗狗在路上吃了一些東西，意外吃到「死人手指」刺松藻的根，「那種植物真的很危險，吃下後大約15分鐘就會毒發」。

當地媒體指出，刺松藻是英國最毒植物之一，時常生長在河川、池塘等潮濕林地附近，它的根部毒性最強，對人類和動物都會造成致命危險，因為莖部形狀較粗，且時常與其他塊狀莖部相連，所以有「死人手指」的稱號。

不幸事件發生後，當地政府為了防範類似事件再度發生，已下令將發現的刺松藻清除，並且發信通知當地民眾，教導民眾認識刺松藻相關資訊與潛藏風險，警告不要靠近這種植物。