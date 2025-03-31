泰國搜救犬隊「每汪都有降溫設備」　好好休息才能勇敢出任務

記者李依融／綜合報導

泰國搜救犬隊K9 USAR THAILAND協助強震後大樓倒塌搜救，在瓦礫堆中穿梭的身影讓世界各地的網友關注，而牠們的休息空間公開，不但每隻狗狗都有專屬的降溫設備，還有獸醫隨時待命，一旦搜救犬有緊急狀況就能即時提供幫助。

搜救犬隊28日地震發生第一時間就進駐，當時後援場地尚未準備好，領犬員與搜救犬累了只能躺在瓦礫堆上休息，如今是事發後第四天，後援場地已設置完畢。領犬員Susan Redmond介紹搜救犬們的休息基地，能見到每隻狗狗都有專屬的運輸籠能趴下休息，而且每個籠子都配備專屬的降溫設備，讓狗狗們在高溫的環境下也有舒適的放鬆空間。

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▲每隻搜救犬都有專屬的降溫設備。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）



Susan Redmond表示，很感謝有熱心的民眾捐贈了冰鎮桶，裡頭也準備了冰墊，萬一搜救犬出現體溫過高的情況，就能即時得到降溫，此外也有獸醫志工團隊進駐，能夠即時提供搜救犬醫療幫助。

▲有善心人士捐贈降溫墊，現場也有獸醫隨時待命。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）



Susan Redmond說，很感謝搜救犬們都能得到很好的照料與休息，「牠們知道回來就是能好好休息的時間，獲得良好的休息，工作時才能有好的效率。」搜救犬團隊也表示，雖然災害現場充滿挑戰，但是有了有力的後勤支援，他們能更加放心地勇往直前，會繼續努力協助搜尋受害者。

▲一開始後援帳篷尚未搭建，搜救隊只能躺在瓦礫堆上休息。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）



▲搜救犬獲得適當的休息，工作時才能更有效率。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）

網友們看到搜救犬的休息環境也很感動，感謝狗狗們的幫助，也慶幸狗狗們得到良好的休息空間，「感謝團隊有力的支援」、「看到狗狗們得到好的照顧，真的太好了」、「汪汪隊辛苦了，好好休息吧」。

▲泰國汪汪隊在瓦礫堆中勇往直前。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）