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屏東力推寵物身分證　線上登錄有禮券...10萬獎品送不完

▲屏東縣政府推寵物身分證 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府推寵物身分證 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為推廣寵物登記，配合農業部113年於寵物登記管理資訊網新增「飼主專區」功能，13日起推出凡設籍於屏東縣之寵物飼主只要至飼主專區完成線上認證，每位可獲得超商100元禮券，數量有限，送完為止；縣府還加碼將在年底前舉辦抽獎活動，獎項豐富有Apple iPad、寵物互動攝影機、推車及自動餵食器等總計價值10萬元的獎品。

▲屏東縣政府推寵物身分證 。（圖／資料照）

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屏東縣政府農業處表示，依據農業部統計，屏東縣寵物數量近9萬隻，六都以外僅次於彰化，且有逐年上升之趨勢，為提升寵物登記率，屏東縣政府與縣內37間動物診療機構簽約寵物登記站，提供寵物登記便民服務。

為加強寵物管理，同時保障動物福利和提升飼主便利，農業部於113(今)年起於寵物登記管理資訊網新增飼主專區，飼主取得電子「寵物身分證」後即可線上檢視犬貓絕育狀態、年齡、前次施打狂犬病疫苗紀錄及商用犬貓買賣歷程等資訊，同時簡化異動申辦流程，即時更新飼主聯絡資訊。

縣府農業處處長鄭永裕表示，農業縣市推廣寵物登記相較於都會區域來說相對需要付出更多心力，縣府今年也特別配合飼主專區上線，將在年底前推出抽獎活動，凡於期限內完成飼主專區認證者，皆可參加。期許藉由推廣活動，建立民眾愛護動物及友善動物環境，提升民眾善盡飼主責任觀念，落實寵物登記，打造和諧進步之動物友善城市。詳細資訊可上「屏東毛管家」臉書粉絲專頁https://iiil.io/i5MZ查詢。

關鍵字： 寵物登記屏東縣政府禮券抽獎加碼

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