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柔佛動物園小貓掉進老虎欄舍　2頭老虎逼近猛盯遊客看得超挫

記者李依融／綜合報導

馬來西亞新山市柔佛動物園有隻小白貓掉進老虎欄舍，遊客目睹2頭老虎對著小貓虎視眈眈，現場氣氛十分緊張，所幸飼養員噴水驅趕奏效，即時救回小貓。

這件事發生在7日，一隻白色貓咪不知何故掉進老虎欄舍，一開始還站在溝渠旁，但2頭老虎很快就發現異狀上前查看，貓咪嚇得窩進溝渠不敢動，而老虎們也靠近逼視，讓現場遊客看得冷汗直流。

柔佛動物園貓咪掉進老虎欄舍。（圖／翻攝自小紅書@努力奮鬥中）

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▲老虎盯著貓咪，小貓嚇得動也不敢動。（圖／翻攝自小紅書@努力奮鬥中）

飼養員得知情況後從另一個角落先噴水驅趕，其中一隻老虎還發出吼聲似乎不太情願，確認老虎離開該位置注意力被轉移後，飼養員趕緊從圍欄伸手抓出小貓，這時緊張的遊客們也跟著歡呼拍手，慶幸沒有發生憾事。小貓獲救後老虎也迅速回到原本的位置，疑惑著剛剛的貓咪消失了。

柔佛動物園貓咪掉進老虎欄舍。（圖／翻攝自小紅書@努力奮鬥中）

▲飼養員用水柱驅離老虎。（圖／翻攝自小紅書@努力奮鬥中）

柔佛動物園往年最高訪客數大約5000人，在2020年新冠疫情期間關閉翻新，2024年8月31日重新開放，當天人潮破萬創園區新高。貓咪掉進老虎欄舍的時間於開幕一周後，人潮人相當多，然而園方並未解釋貓咪掉進去的原因。

柔佛動物園貓咪掉進老虎欄舍。（圖／翻攝自小紅書@努力奮鬥中）

▲飼養員抓出小貓，遊客也鬆了一口氣。（圖／翻攝自小紅書@努力奮鬥中）

關鍵字： 柔佛動物園柔佛動物園老虎

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