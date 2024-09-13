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幼時曾目睹「狗吃狗」汪待收容所7年什麼都怕　現在抱著貓咪入睡

米克斯犬娘娘。（圖／飼主秦懿楦提供）

▲娘娘現在把貓咪當枕頭了，一開始牠什麼動物都怕得不得了。（圖／飼主秦懿楦提供）

記者李依融／採訪報導

米克斯「娘娘」在收容所待了6、7年，牠什麼都怕，原來牠是來自不當飼養被破獲的狗場，曾經目睹過「狗吃狗」的悲慘景象，後來即使是體型只有牠三分之一的小狗靠近，牠也會嚇得尿失禁。飼主秦懿楦毅然決然帶牠回家，把牠寵成了笑口常開的「娘娘」，甚至連家裡的喵星人都成了娘娘睡覺的抱枕。

秦懿楦一直很想養狗，某天到收容所參觀就看到娘娘，立刻覺得「就是你了，我要帶你回家」，然而家人反對，收容所志工也提醒「牠有年紀喔，腿也很短，確定要帶回家嗎？」然而秦懿楦看到娘娘，就想起曾遇過未能救到的路殺浪浪，這次她有能力了，很希望給彼此一個機會。

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米克斯犬娘娘。（圖／飼主秦懿楦提供）

▲秦懿楦協助中途的浪貓生寶寶，她將健康狀況不佳的2隻留在身邊。（圖／飼主秦懿楦提供）

事實上秦懿楦在領養娘娘之前就協助中途過流浪貓，當時朋友救了一隻浪貓回家，但大家都不知道這是一隻懷孕的貓媽媽，「結果有一天媽媽突然在我床上生出一窩小貓，總共有4隻。」其中2隻送養給學妹與朋友，還有2隻因為天生健康不佳，秦懿楦變自己留下來，取名叫「大頭」和「妹妹」。妹妹被診斷先天心臟有問題，醫生評估活不過3個月，但現在妹妹已經6歲了，遺憾的是大頭不久前因腹膜炎當了小天使。

秦懿楦帶著膽小的娘娘回家，當時娘娘連小小狗都怕，而大頭與妹妹對於新家人也很有敵意，於是秦懿楦先將娘娘安置在籠子裡，習慣彼此的味道後才近距離相處。一開始貓咪還是會兇、會出手巴蕊，但是娘娘一向逆來順受，久而久之貓咪也覺得這隻大狗狗沒有威脅性，從此以後就經常能看到貓咪變成娘娘的抱枕，一起睡覺的模樣特別可愛。

米克斯犬娘娘。（圖／飼主秦懿楦提供）

▲娘娘很喜歡睡在貓咪身邊。（圖／飼主秦懿楦提供）

後來娘娘的生命中又出現一隻狗狗，是秦懿楦伴侶養的柴犬「雷夢」，好脾氣的雷夢也讓娘娘不再那麼害怕狗狗。秦懿楦表示，可能因為娘娘是不當飼養狗場出來的，小時候目睹過「狗吃狗」的惡劣環境，因此對狗狗非常害怕，一開始看到雷夢也很怕，「但雷夢很溫柔，慢慢讓娘娘敞開心房，漸漸牠們就變成最好的朋友」。

米克斯犬娘娘。（圖／飼主秦懿楦提供）

▲娘娘身邊多了「雷夢」，現在彼此是最好的朋友。（圖／飼主秦懿楦提供）

娘娘從小便處在惡劣的環境，爾後又在收容所待了好多年，總算遇到專屬的愛與幸福，秦懿楦也覺得有了娘娘每天都好開心。秦懿楦也發現，娘娘很喜歡爬山，每次到山裡都會笑瞇瞇，她也很感謝伴侶願意接受膽小的娘娘，一起疼愛貓貓狗狗們，讓彼此與毛孩們都感受到更多幸福。

米克斯犬娘娘。（圖／飼主秦懿楦提供）

▲娘娘在收容所等了好久，現在是好多人疼愛的狗狗了！（圖／飼主秦懿楦提供）

關鍵字： 毛小孩米克斯領養代替購買狗與貓

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