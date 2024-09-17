栗喉蜂虎「3菜鳥」放飛穿山甲館　金門棄蛋接力護送孵出

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園的穿山甲館成功放飛3隻栗喉蜂虎，牠們原是野外棄蛋，透過台灣大學森林環境暨資源學系研究團隊及華信航空合作的「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育計畫」，經過人工孵育、照養後，12日成功加入穿山甲館內的栗喉蜂虎族群。

栗喉蜂虎是金門的夏候鳥，每年4到9月有2到3千隻到金門繁衍後代。台北動物園自2015年起與國立台灣大學森林環境暨資源學系研究團隊以及華信航空合作進行「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育計畫」，由台大研究團隊於金門進行栗喉蜂虎棲地生態調查時撿拾「棄蛋」，接著由華信航空協助將「棄蛋」護送至台北市立動物園進行人工孵育與遺傳研究。

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▲栗喉蜂虎於穿山甲館內放飛。（圖／台北市立動物園提供）



近年來成功放飛至穿山甲館內的栗喉蜂虎仍存活的共12隻（7公5母），今年放飛的3隻呆萌「菜鳥」仍在適應環境中，常會停棲在遊客扶手欄桿上，讓大家可近距離觀察捕食、飛行等行為。動物園特別呼籲大家路過蜂虎停棲位置，請避免伸手碰觸以免驚擾，反而失去大好機會近距離觀察蜂虎五彩繽紛的羽色及可愛的樣貌。

▲可愛的栗喉蜂虎會站在欄杆上，切勿觸碰驚擾喔！（圖／台北市立動物園提供）

2022年動物園與計畫團隊也在穿山甲館內設計一處仿岩巢區，模擬沙質壤土的岩壁環境，希望讓館內的栗喉蜂虎們也可以展現自然的繁殖行為。在人工仿岩巢區設置後，保育員在5、6月的繁殖季時有觀察到公鳥挖掘巢洞，不過遲遲沒有得到母鳥青睞。

今年終於初次觀察到2隻母鳥加入挖洞行列，並發現產蛋及親鳥孵蛋、育雛。遺憾的是後來因幼鳥先天發育不良而夭折，但已是園內圈養族群的一大進展，園方相當期待明年有更多母鳥加入，能帶來成功繁殖的好消息。

▲飼養員會提供食物，栗喉蜂虎也會捕食館內的昆蟲。（圖／台北市立動物園提供）



▲栗喉蜂虎享用蟋蟀。（圖／台北市立動物園提供）