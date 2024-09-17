強颱貝碧佳吹走遮雨棚　斑鳩媽媽護2雛鳥濕透抵抗風雨

記者李依融／綜合報導

貝碧佳颱風侵襲上海，一隻斑鳩媽媽在一戶陽台孵蛋照顧寶寶，卻遇到狂風暴雨把遮雨棚吹走，牠努力地在風雨中死守巢穴，讓屋主見了深深感受到母愛的偉大。

小紅書網友@喜歡慢生活分享，暑假時全家出遊一周，家中陽台就被斑鳩夫婦築巢了，後來孵出了2隻斑鳩寶寶。強颱貝碧佳16日上午登陸上海浦東，也是當地75年來最強的颱風，狂風暴雨吹走了@喜歡慢生活家中的遮雨棚，而斑鳩媽媽只好守護著2隻年幼的雛鳥，與強颱正面對決。

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▲斑鳩媽媽在風雨中守護著孩子們。（圖／翻攝自小紅書@喜歡慢生活）



只見屋外風雨強大吹得大樹狂搖，原本遮雨棚的骨架也不斷搖晃，全身溼透的斑鳩媽媽還是用全身護住寶寶，屢屢被風吹得重心不穩，牠仍堅毅地護著孩子們。@喜歡慢生活看到這個景象相當感動，她原本想開窗讓斑鳩進屋躲風雨，但又擔心一開窗反而會讓斑鳩一家被嚇得墜樓，只能默默為斑鳩家族加油。

▲屋主趁斑鳩媽媽出去覓食，趕緊先修補遮雨棚。（圖／翻攝自小紅書@喜歡慢生活）

17日上午風雨趨緩許多，@喜歡慢生活看到斑鳩寶寶們安然無恙，身上的毛都乾了，而媽媽也暫且離開去覓食，終於鬆了一口氣。@喜歡慢生活表示，其實前一天風雨漸歇後鳥媽媽就曾飛離覓食，僅剩2隻雛鳥在風雨中堅持，她趕緊趁這個時候修補遮雨棚，盡量為幼雛擋雨。

@喜歡慢生活分享，其實這並非第一次有斑鳩在陽台築巢，但過去許多雛鳥或親鳥發生意外，造成寶寶無法順利成長，讓她看得相當難過，因此後來都會將鳥巢移除，不想再看到傷心的畫面，這次因為出遊意外又有了斑鳩築巢產蛋，還讓她觀察到母愛感人的一幕，也被深深地打動。

▲斑鳩家族順利度過強颱。（圖／翻攝自小紅書@喜歡慢生活）