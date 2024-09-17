ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

強颱貝碧佳吹走遮雨棚　斑鳩媽媽護2雛鳥濕透抵抗風雨

記者李依融／綜合報導

貝碧佳颱風侵襲上海，一隻斑鳩媽媽在一戶陽台孵蛋照顧寶寶，卻遇到狂風暴雨把遮雨棚吹走，牠努力地在風雨中死守巢穴，讓屋主見了深深感受到母愛的偉大。

小紅書網友@喜歡慢生活分享，暑假時全家出遊一周，家中陽台就被斑鳩夫婦築巢了，後來孵出了2隻斑鳩寶寶。強颱貝碧佳16日上午登陸上海浦東，也是當地75年來最強的颱風，狂風暴雨吹走了@喜歡慢生活家中的遮雨棚，而斑鳩媽媽只好守護著2隻年幼的雛鳥，與強颱正面對決。

鳥媽媽颱風天護子。（圖／翻攝自小紅書@喜歡慢生活）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲斑鳩媽媽在風雨中守護著孩子們。（圖／翻攝自小紅書@喜歡慢生活）

只見屋外風雨強大吹得大樹狂搖，原本遮雨棚的骨架也不斷搖晃，全身溼透的斑鳩媽媽還是用全身護住寶寶，屢屢被風吹得重心不穩，牠仍堅毅地護著孩子們。@喜歡慢生活看到這個景象相當感動，她原本想開窗讓斑鳩進屋躲風雨，但又擔心一開窗反而會讓斑鳩一家被嚇得墜樓，只能默默為斑鳩家族加油。

鳥媽媽颱風天護子。（圖／翻攝自小紅書@喜歡慢生活）

▲屋主趁斑鳩媽媽出去覓食，趕緊先修補遮雨棚。（圖／翻攝自小紅書@喜歡慢生活）

17日上午風雨趨緩許多，@喜歡慢生活看到斑鳩寶寶們安然無恙，身上的毛都乾了，而媽媽也暫且離開去覓食，終於鬆了一口氣。@喜歡慢生活表示，其實前一天風雨漸歇後鳥媽媽就曾飛離覓食，僅剩2隻雛鳥在風雨中堅持，她趕緊趁這個時候修補遮雨棚，盡量為幼雛擋雨。

@喜歡慢生活分享，其實這並非第一次有斑鳩在陽台築巢，但過去許多雛鳥或親鳥發生意外，造成寶寶無法順利成長，讓她看得相當難過，因此後來都會將鳥巢移除，不想再看到傷心的畫面，這次因為出遊意外又有了斑鳩築巢產蛋，還讓她觀察到母愛感人的一幕，也被深深地打動。

鳥媽媽颱風天護子。（圖／翻攝自小紅書@喜歡慢生活）

▲斑鳩家族順利度過強颱。（圖／翻攝自小紅書@喜歡慢生活）

關鍵字： 斑鳩貝碧佳颱風上海颱風母愛

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

超市出現橘色龍蝦「機率3000萬分之一」　他認出通報送回大海

潛水員遇巨堅麟鱸超開心　下秒見牠「嘴卡魚尾巴」驚覺不妙

壽山動物園中秋派對！獅子啖「4隻全鴨」　長鼻浣熊霸佔蔬果串燒

推嬰兒車遛女兒竟「帶回一隻小貓咪」　她立刻領養：失明也愛牠

幼時曾目睹「狗吃狗」汪待收容所7年什麼都怕　現在抱著貓咪入睡

北橫遇「山神使者」現身戶外露臺　珍稀模樣樂翻：看牠優美離去～

影／曾嗆「要把貓丟下去」　爸跪姿趴地「向喵孫報告行程」

胡宇威慶節目入圍遺憾「愛犬離世」　志工哽咽：生命有限但幸福

爸爸10年前堅決反對養狗！如今寵上天抓癢蓋棉被　連頭貼也變犬照

巨型貴賓到美容院就剎車　被架走全身抵抗：我不要洗澡！

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

Ozzy送養後

小飛飛

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

房間驚見「會飛蟑螂」！　主人嚇爛轉頭求助萌柴

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

大丹犬見爸回家超興奮變跳跳狗 愛戀衝破天花板...網：養到袋鼠

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

強颱貝碧佳吹走遮雨棚　斑鳩媽媽護2雛鳥濕透抵抗風雨

烤這個母湯啦！非洲灰鸚鵡躺網架熟睡差點誤會　網笑：要撒點鹽

栗喉蜂虎「3菜鳥」放飛穿山甲館　金門棄蛋接力護送孵出

黃金獵犬被罵超委屈　爸爸道歉說「開罐罐」牠立刻笑了

巨型貴賓到美容院就剎車　被架走全身抵抗：我不要洗澡！

壽山動物園中秋派對！獅子啖「4隻全鴨」　長鼻浣熊霸佔蔬果串燒

胡宇威慶節目入圍遺憾「愛犬離世」　志工哽咽：生命有限但幸福

中秋最萌烤肉趴！壽山動物園嗨開野營派對　量身打造特製大餐

古林睿煬120局達標！生涯首次單季10勝　獅9比2大勝桃猿

民眾黨「鐵粉潰散」支持度卻只掉1.8%！林濁水：新同情來自何方？

女大生搬新家「米奇衝出來」嚇到尖叫　12秒影片吸百萬觀看

快訊／中信金併購還有戲！　40字重訊預告「重修計劃送董事會」

《黑悟空》爆紅「南韓遊戲界拉警報」！專家解析認了：感到慘淡

許家印遭令還債　在港「發跡屋」遭香港高院批准出售！

惡男剛出獄「性侵室友伴侶」！她絕望掙扎仍遭逞慾

味全11比1暴擊台鋼　曹祐齊本季初先發勝投MVP

陳曉東超沒偶包1舉動　KID崩潰：可以吃完再講話嗎！

台鋼獵鷹主場確定轉戰成大　新任GM王澄緯喊話朝冠軍邁進

寵物動物熱門新聞

超市出現橘色龍蝦　機率3000萬分之一

潛水員見巨鱸嘴卡魚尾　驚覺不妙

壽山動物園慶中秋！獅子啖4隻全鴨

推嬰兒車散步「帶回一隻小貓咪」

幼時目睹狗吃狗嚇壞　汪現在抱貓睡

北橫遇山神的使者　高砂蛇美身曝

曾嗆要丟貓　爸趴地向牠報告行程

胡宇威慶節目入圍遺憾「愛犬離世」

10年前反對養狗！如今甜蜜寵上天

巨貴到美容院就剎車：我不要洗澡

烤這個母湯！鸚鵡躺網熟睡差點誤會

狗狗堅挺耳變垂！獸醫檢查驚出事

阿金被罵委屈　聽「罐罐」立刻和好

中秋撿到貓　她融化：就叫月餅

讀者迴響

熱門新聞

超市出現橘色龍蝦　機率3000萬分之一

潛水員見巨鱸嘴卡魚尾　驚覺不妙

壽山動物園慶中秋！獅子啖4隻全鴨

推嬰兒車散步「帶回一隻小貓咪」

幼時目睹狗吃狗嚇壞　汪現在抱貓睡

北橫遇山神的使者　高砂蛇美身曝

曾嗆要丟貓　爸趴地向牠報告行程

胡宇威慶節目入圍遺憾「愛犬離世」

10年前反對養狗！如今甜蜜寵上天

巨貴到美容院就剎車：我不要洗澡

烤這個母湯！鸚鵡躺網熟睡差點誤會

狗狗堅挺耳變垂！獸醫檢查驚出事

阿金被罵委屈　聽「罐罐」立刻和好

中秋撿到貓　她融化：就叫月餅

小一新生？阿伯載黑狗眼神超無助

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

Ozzy送養後

Ozzy送養後

小飛飛

小飛飛

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面