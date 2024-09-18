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鸚鵡、巨蜥、陸龜…桃園非犬貓特殊寵物認養9／28開跑

▲桃園非犬貓特殊寵物認養

▲桃園非犬貓特殊寵物認養。（圖／動保處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府動物保護處18日表示，國人飼養非犬貓的寵物(如：兔子、天竺鼠等)已有逐年上升的趨勢，該處今年第三季「非犬貓特殊寵物」認養活動，於9月28日下午13點辦理，想擁有伴侶動物的民眾，歡迎攜帶國民身分證正反面影本還有運輸籠具到場，認養民眾並須參加1小時的動物保護及生命教育課程。

市府動保處指出，近幾年來由動保處收容民眾的非犬貓寵物數不勝數，若經公告後仍無飼主領回，則以每季辦理認養活動的方式，讓非犬貓寵物能有完善的照養生活環境。▲桃園非犬貓特殊寵物認養

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而今(113)年9月28日下午13點，在桃園市樂天棒球場旁文康路(桃園市中壢區領航北路一段1號)辦理的非犬貓特殊寵物認養活動(本次活動限設籍本市市民參加並年滿18歲)，有包括鳳梨小太陽鸚鵡、賈丁鸚鵡、月輪鸚鵡、和尚鸚鵡、兔子、黃金鼠、加卡利亞倉鼠及花枝鼠等，共計13隻動物開放一般認養。

▲桃園非犬貓特殊寵物認養

另有特殊寵物的指定認養，包括折衷鸚鵡、黑澤巨蜥及赫曼陸龜，共計3隻開放指定認養。動物保護處強調，認養民眾應有飼養非犬貓特殊寵物之心理認知，須參加1小時的動物保護及生命教育課程「認養前的三思」，課程內容包括如何飼養、照護特殊動物，如飼料、飲水，以及環境與衛生管理及異常狀況的注意事項及現行《動物保護法》法規等，並且活動當日請務必攜帶身分證正反面影本及適當的運輸籠具以利活動流程順利進行。

另請民眾認養活動前先審慎填寫認養須知評估表或指定動物資格評比表，因當日場地周邊無影印設施，故當日現場僅提供限量紙本填寫。桃園市動物保護處歡迎民眾共同踴躍參與，攜手紮根生命教育、愛護及守護動物，。

關鍵字： 桃園非犬貓特殊寵物認養

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