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2隻凱克鸚鵡踩頭扯髮　媽變肖婆「想塞回蛋裡！」同事笑翻

記者李依融／綜合報導

鳥奴錢語含帶2隻凱克鸚鵡去上班，沒想到2隻鳥兒在她頭上作亂，害得她一秒變「肖婆」，惹得同事在一旁邊錄影邊爆笑，錢語含無奈地說「這是想把牠們塞回蛋裡的心情！」。

凱克鸚鵡白白與目目。（圖／有點毛毛的／飼主錢語含投稿）

▲白白與目目狂搗蛋，讓媽媽要招架不住啦！（圖／有點毛毛的／飼主錢語含投稿）

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錢語含養的2隻凱克鸚鵡原本取名「米米」和「妮妮」，但很快地變改名為「白白」與「目目」，2隻鸚鵡的調皮事蹟讓媽媽無時無刻都想把牠們「塞回蛋裡」。這天錢語含帶2隻鸚鵡去上班，她在瀏海上捲了髮捲，想把頭髮打理得整齊柔順，然而天不從人願，在同事的相機中她只能往「肖婆」的路上越走越遠，因為2隻鸚鵡沉浸地拉扯頭髮，一隻站在頭上用嘴叼髮捲，一隻站在髮尾用爪子狂扯，柔順的頭髮變成一頭亂髮，被同事問到當下心情，她無奈地說「媽媽就是想把牠們塞回蛋裡的心情」。

凱克鸚鵡白白與目目。（圖／有點毛毛的／飼主錢語含投稿）

▲網友發現吸管也被鸚鵡們咬爛。（圖／有點毛毛的／飼主錢語含投稿）

白白與目目除了跟媽媽的頭髮過不去，同事們也紛紛組成「鍵盤保衛隊」，因為鸚鵡們突然發現拆鍵帽的樂趣，只見同事不在位子上，便開始一顆一顆把鍵帽拔起，還越拔越起勁，讓大家哭笑不得直呼「看XXX（鍵盤主人）等下會不會發瘋」。

網友們看到白白、目目捉弄媽媽的模樣，又心疼又搞笑，「養小孩就是如此狼狽」、「是想在你頭髮上築巢嗎？」、「媽媽只好當瘋婆子了」、「傳說中鸚鵡中的瘋子...凱克鸚鵡」、「媽媽的脾氣被修練得很好啊」。錢語含用自身經驗提醒大家，可愛的鸚鵡就像小朋友一樣調皮，養了就有責任照顧到最後，沒有理由隨意棄養轉送，呼籲大家在飼養前就務必考慮清楚。

鸚鵡拔鍵盤。（圖／有點毛毛的／飼主錢語含投稿）

▲白白與目目拆同事鍵盤。（圖／有點毛毛的／飼主錢語含投稿）

關鍵字： 凱克鸚鵡毛小孩鸚鵡

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