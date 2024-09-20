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大貓熊丁丁被關門夾手「狂追撲倒飼養員」　遊客目睹嚇得尖叫

記者李依融／綜合報導

大陸重慶動物園發生成年貓熊撲倒飼養員奶媽的事件，成年貓熊「丁丁」因被奶媽焦急關門嚇到，氣得往奶媽追趕撲倒，而目睹的遊客也嚇得大叫，怵目驚心的一幕在網路上引起討論，事實上這是重慶動物園今年第二次發生貓熊撲倒飼養員的事件。

這件事發生在19日，根據目睹網友說明，當時奶媽要整理院子，便先將丁丁喚回內場欄舍，然而在奶媽整裡的過程中，丁丁不知道怎麼自己打開門又進入外場，還發現了未關上的員工通道門，好奇的丁丁便想進到門裡。奶媽在遊客的提醒下發現了丁丁的動靜，為了不讓丁丁進入員工通道，她衝上前試圖關門，卻因為太焦急第一次沒有關上，發出了「碰！」一聲，第二次試圖關門卻夾到丁丁的手臂。

大貓熊丁丁撲倒飼養員。（圖／翻攝自小紅書@動物員情報站、重慶動物園微博）

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▲丁丁試圖進入員工通報，奶媽衝過來關門卻夾到丁丁手臂，引起丁丁追逐的反應。（圖／翻攝自小紅書@動物員情報站）

丁丁對於突如其來的衝突，先是愣在原地，接著看到飼養員便朝對方衝去，還將飼養員撲倒在地壓制，嚇得飼養員尖叫連連。一旁目睹的遊客見到這幕也焦急地大叫，後來擔心嚇到貓熊反而造成更糟的後果，便有遊客約束大家「不要叫、不要叫！」。最後飼養員趁隙逃回員工通道，而丁丁則沒有再追過去。

大貓熊丁丁撲倒飼養員。（圖／翻攝自小紅書@動物員情報站、重慶動物園微博）

▲丁丁撲倒奶媽，嚇得奶媽連聲尖叫。（圖／翻攝自小紅書@動物員情報站）

事後重慶動物園在微博回應此事，被撲倒的飼養員第一時間就醫，檢查後無大礙，而飼養員也對丁丁密切觀察，採食、活動都正常無不良反應。重慶動物園也表示，深刻汲取教訓，將進一步加強對飼養操作規範的嚴格要求，杜絕類似事件再發生。

大貓熊丁丁撲倒飼養員。（圖／翻攝自小紅書@動物員情報站、重慶動物園微博）

▲重慶動物園對此事發出聲明。（圖／翻攝自小紅書@動物員情報站）

其實今年4月12日重慶動物園才發生貓熊撲倒飼養員的事件，大貓熊寶寶「渝可」和「渝愛」看到奶媽放飯太激動，便纏住奶媽討食，最後一起把對方撲倒，雖然當時牠們仍是小熊，但體型已經不小，直接讓奶媽隱沒在身下，目睹遊客同樣嚇得驚呼連連。

針對重慶動物園對丁丁撲倒奶媽事件的回應，網友們留言表示「貴園這樣的情況發生幾次了？有沒有改進呢？」、「上次也是發公告，不真正從源頭重視問題採取規範有何用」、「貓熊不會說話，還好丁丁沒上嘴，不然該推給誰？」、「丁丁被門夾到當然會痛，才會追著人跑，壓根沒咬人抓人，真的應該要好好檢討飼養規範了！」。

大貓熊丁丁出生於2015年8月30日，今年9歲，從小在重慶動物園長大，是一隻雌性大貓熊。雖然貓熊長相可愛，但牠們身型巨大，若是貿然接近可能會被誤傷，在圈養的大貓熊中，貓熊若是成年飼養員便不能再近身接觸，以保自身安全。

關鍵字： 貓熊重慶動物園貓熊飼養員貓熊丁丁

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