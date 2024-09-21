疑乘浮冰而來！北極熊罕見現蹤冰島嚇壞居民　慘遭警方射殺

▲北極熊並非冰島本土動物。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

在冰島西北地區，一隻罕見的北極熊近日被警方射殺，因為當局認為它對當地居民構成威脅。這隻熊是自2016年以來首度出現在冰島的北海岸，可能是乘著浮冰從格陵蘭漂流而來。

當地警方接到報告後，立即前往處理。據該地警察局局長赫爾基．延松表示（Helgi Jensson），警方在諮詢環境署後，決定不將這隻北極熊移送回格陵蘭。他提到，當時熊靠近一間度假小屋，屋內有一位獨居的老婦人，令當局擔心她的安全。這位婦人在熊翻找垃圾時驚恐地鎖門，並打電話向女兒求助。

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▲北極熊慘遭警方射殺。（圖／翻攝自abcnews）

雖然北極熊並非冰島本土動物，但偶爾會因浮冰而來。根據冰島自然歷史研究所的安娜．斯維因斯多提爾（ Anna Sveinsdóttir）的說法，近期北海岸有多個浮冰被發現。儘管北極熊攻擊人類的事件極為罕見，但全球暖化導致海冰減少，讓更多熊被迫上岸，增加了與人類接觸的風險。

這隻被射殺的北極熊體重大約在150至200公斤之間，將被送往研究所進行進一步檢查。科學家將對其進行寄生蟲和感染的檢測，並評估其健康狀況。根據冰島法律，雖然北極熊屬於受保護物種，但如對人類或牲畜構成威脅，則可合法擊殺。

在2008年，曾有兩隻北極熊出現在冰島，當時的討論使環境部長成立了一個專門小組，研究如何應對外來北極熊的問題。該小組得出結論，對於這種非本土物種，擊殺是最合適的應對方式，因為將其送回格陵蘭的成本過高且不實際。



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