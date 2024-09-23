保險桿露貓頭情侶花2小時救　他喊「絕不能養」結果淪陷

記者李依融／綜合報導

國外貓奴愛貝爾(Kailyn Abell)與未婚夫剛度假玩，準備接愛貓回家，路上卻驚覺車裡有聲音，仔細一看竟然有隻小貓從保險桿探頭，艾貝爾驚呼「牠選擇了我們！」，但未婚夫立刻回應「我們不能把這隻貓帶回家」，然而最終的結局很可愛。

愛貝爾與未婚夫度假時將愛貓寄養在保母家，回來後去把貓咪接回家，卻在途中聽到稚嫩的貓叫聲，兩人下車查看，竟然在保險桿看到一顆「虎斑貓頭」，這讓他們又是驚訝又是擔心，深怕小貓會在車裡出意外，於是決定立刻停車救援。

▲小貓卡在保險桿內不斷喵喵呼救。（圖／翻攝自Tiktok@kai_abes33）



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愛貝爾表示，小貓一開始非常害怕，雖然一直喵喵叫求救，但似乎不敢出來，這讓救援行動困難重重，「我們把引擎蓋打開試圖抱出來，但是牠卡住了，想找個更好的角度，牠終於找到可以出來的路，但衝出來躲到其他車底下去。」

愛貝爾與未婚夫拿了罐頭加上喵喵叫，想引誘小貓出來，但無論怎麼試都沒有效果，後他們想到一個妙招，拿出關在運輸籠內的愛貓給小貓看，花了2個多小時終於誘捕到小貓咪。

▲愛貝爾情侶花了2個小時終於抓到貓咪。（圖／翻攝自Tiktok@kai_abes33）

愛貝爾帶小貓去看獸醫，得知小貓大約7周大，身上有些跳蚤，但是整體健康狀況還不錯。雖然一開始未婚夫立刻堅決地說「我們不能養牠！不能把牠帶回家！」，但最後小貓有個新名字叫做路易斯(Louise)，現在每天最喜歡的是就是跟貓姊姊抱著睡覺。

▲說不能帶貓回家的未婚夫淪陷在貓貓的撒嬌之下。（圖／翻攝自Tiktok@kai_abes33）

▲路易斯也跟貓姊姊變成好朋友。（圖／翻攝自Tiktok@kai_abes33）

愛貝爾說，路易斯是她見過最親人撒嬌的貓，「第一晚就在我胸口睡著，我直接愛上牠！」他們沒想到出去旅行回程會帶回一隻貓咪，但是看著兩隻貓咪感情如此要好，每天都覺得很幸福很快樂。