奴才「餵寵物床墊」成詭異黑洞　下秒露發亮大眼盡情舔湯匙

記者李依融／綜合報導

大陸網有拿著湯匙餵「寵物床」，奇怪的舉動讓人摸不著頭緒，然而再接著看，原來黑色睡墊躺著一隻小黑貓，要不是小傢伙抬頭露出漂亮眼睛與粉色舌頭，實在很難看出那裡有隻小可愛。

微博@歡聲笑語bot分享影片，只見飼主拿著湯匙餵給地上的寵物床，乍看是個詭異行為，但過了幾秒鐘一雙大眼與粉舌頭出現在畫面中，大家這才發現原來有隻小黑貓！這時奴才又餵了一隻小蝦，喵星人津津有味地吃了起來，隨即又隱沒在黑色的睡床中。

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▲奴才彷彿拿湯匙餵床墊。（圖／翻攝自微博@歡聲笑語bot）



網友看到影片也覺得很逗趣，「還以為你養了個黑洞」、「你們不知道，其實這個窩裡有5隻黑貓」、「原來這床墊有眼睛嘴巴，真是特殊的寵物！」。

▲床墊裡藏著一隻小可愛。（圖／翻攝自微博@歡聲笑語bot）

這並非第一次黑貓造成的誤會，住在桃園的貓奴麥媽曾經中途一對黑貓母女檔，有天看監視器卻發現貓咪消失了，焦急地擔心貓咪越獄走失了，盯著監視器已久才發現籠子內的黑色盒子長出眼睛，這才鬆了一口氣。

▲▼原來可可躺在黑色盒子裡，瞬間隱身。

新北市黑貓「維達」也曾把媽媽的黑色衣服叼出來，舒服地趴在上面休息，媽媽回家要撿起衣服，才驚覺上面有貓，頓時哭笑不得。可愛的黑嚕嚕黑貓無非是「躲貓貓高手」，也讓奴才增加不少「躲貓貓」樂趣。

▲維達咬出一件黑衣躺在上面隱形。（圖／網友王小姐提供）