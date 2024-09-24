邊境牧羊犬偷吃肉媽怒質問　掃地機器人「冷不防插嘴」她秒笑噴

記者李依融／綜合報導

彰化邊境牧羊犬咘咘偷吃肉乾被罵，對於媽媽「你在幹麻！」的質問，牠一臉心虛地垂著耳朵，沒想到這時一旁的掃地機器人冷不防地來一句「我在充電呢」，瞬間讓媽媽笑噴罵不下去。

這天媽媽出門留咘咘看家，回家後竟看到未拆封的肉乾躺在地上，只剩下包裝袋，裡頭的肉肉早已被咘咘享用了。媽媽氣得質問「為什麼！為什麼媽媽又看到垃圾了？」、「我出去你在幹麻！」、「到底在幹麻！」，嚇得咘咘垂著耳朵、壓低身子，不敢直視正在氣頭上的媽媽。

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▲媽媽看到肉乾被拆封生氣質問咘咘。（圖／IG@nini_chang0720提供）



這時走廊上的掃地機器人冷不防地插嘴「我在充電呢」，頓時空氣安靜了幾秒鐘，媽媽笑噴對機器人說「你不要吵啦！」，後續想再繼續罵咘咘也兇不起來了。事後媽媽將影片分享到IG@nini_chang0720，以咘咘的口吻說「我好像躲過一劫」。

▲掃地機器人冷不防的回話讓媽媽瞬間笑出來。（圖／IG@nini_chang0720提供）

網友看到掃地機器人的反應也跟著笑出來，「連掃地機器人都想勸假」、「掃地機器人以為你在問它為什麼有垃圾」、「掃地機器人好害怕的說」、「掃地機器人也是會怕媽媽的」。

▲咘咘被掃地機器人拯救了。（圖／IG@nini_chang0720提供）