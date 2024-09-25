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國際寵物美容大師講座11月登場　農業部動保司支持

國際寵物美容大師講座11月登場 農業部動保司支持（圖／亞洲動物醫療協會提供）

▲毛孩經濟崛起，飼主喜歡將自家寵愛打扮漂亮，貓狗的「髮型」也講求時尚，使得寵物美容師的專業技術和知識變得越來越重要。（圖／亞洲動物醫療協會提供，以下同）

寵物中心／台北報導

隨著毛孩經濟的蓬勃發展，寵物美容產業已成為寵物服務市場中的重要領域。為提升國內寵物美容師的專業技能並促進與國際接軌，亞洲動物醫療協會與KCT台灣畜犬協會將於2024年11月6日在台北、11月7日在台中共同舉辦「國際寵物美容大師講座」。本次活動由農業部動物保護司擔任指導單位，農業部動保司江文全司長對此次講座表示高度支持，以示政府對於寵物美容行業的重視及支持。

農業部動物保護司長期以來推動多項動物保護政策，包括對寵物飼養規範的完善、動物收容與領養政策的改進，以及飼主教育的推廣。這些政策有效提高了社會對動物權益的重視，並在業界與飼主間廣受好評。尤其在寵物美容方面，動保司的推動強化了寵物美容行業的職業標準，促進了美容師的技術提升及市場的規範化發展。

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針對亞洲動物醫療協會及KCT台灣畜犬協會特別舉辦寵物美容講座，期盼藉此提高美容師的專業技能，江司長表示，隨著台灣的飼養家庭數量不斷增加，飼主對毛小孩的期望也日益提高，寵物美容師必須具備更加專業、細緻的技術，才能滿足市場需求。而政府也將持續推動相關政策，為寵物行業發展提供更完善的支持與保障。

講座特別邀請到三位國際頂尖的寵物美容大師親臨現場授課，包括國際知名的日本賽裝美容大師大村敏紀(Toshinori Omura)、韓國寵物美容大師朴恩澤(Silver Taek)及台灣頂尖「萌寵」美容大師劉淑蕙，三位大師將分享他們在美容領域的成功經驗，涵蓋比賽專業、創意設計和市場需求。

國際大師與國內專家的結合，帶來全方位專業提升
此次講座邀請到了來自日本、韓國及台灣的三位國際頂尖寵物美容大師，為國內美容師提供零距離接觸世界級專家的寶貴機會。三位大師分別是：

國際寵物美容大師講座 11月強勢登台（圖／亞洲動物醫療協會提供）

▲國際知名的日本賽裝美容大師Toshinori Omura。

日本賽裝美容大師大村敏紀(Toshinori Omura)：他在國際賽場上屢獲殊榮，擅長精緻的比賽造型設計，以其細膩的技法和對細節的極致追求聞名國際，將向參加學員展示如何打造賽場上脫穎而出的寵物造型。

國際寵物美容大師講座 11月強勢登台（圖／亞洲動物醫療協會提供）

▲韓國寵物美容大師 Silver Taek。

韓國創意美容大師朴恩澤(Silver Taek)：他以創新和藝術性著稱，將美容技術與創意巧妙融合，為每隻寵物量身打造獨一無二的造型。此次講座他將分享如何在日常工作中發揮創意，提升造型設計的獨特性。

國際寵物美容大師講座 11月強勢登台（圖／亞洲動物醫療協會提供）

▲台灣頂尖「萌寵」美容大師劉淑蕙。

台灣萌寵美容大師劉淑蕙深受飼主喜愛的「萌系造型」專家，她將針對亞洲市場需求，教導如何設計出最受寵物主人青睞的可愛造型，滿足日常商業需求。

除了美容技術的分享，這次講座還著重於寵物的整體健康管理。特別邀請了嘉義大學獸醫學系與弘光科技大學動物保健系協辦，並安排了來自慈愛動物醫院的兩位資深獸醫師現場講授寵物保健知識，涵蓋日常健康管理、飲食規劃以及常見病預防等內容。這將幫助美容師們在提供外觀造型的同時，也具備專業的健康照護知識，提升服務的全面性與專業度。

全產業鏈支持，共同推動寵物美容技術革新
農業部動物保護司作為本次活動的指導單位，顯示政府對於寵物美容產業發展的高度關注與支持，在政策層面將更朝向專業化與規範化發展，並致力於推動美容師的職業培訓與國際化。

隨著寵物經濟不斷壯大，寵物美容產業成為飼主照顧毛孩的重要環節，從外觀護理到健康管理，美容師在毛孩生活中扮演了舉足輕重的角色。此次國際寵物美容大師講座將提供全方位的專業提升機會，無論是剛入行的新手還是資深從業者，都能從中獲得寶貴的經驗與靈感。

國際寵物美容大師講座11月登場 農業部動保司支持（圖／亞洲動物醫療協會提供）

國際寵物美容大師講座11月登場 農業部動保司支持（圖／亞洲動物醫療協會提供）

▲寵物美容師除了具備專業技術，也需要有愛心與耐心。

※活動詳情與報名資訊
台北場：
• 日期： 2024年11月6日（星期三）9:00 - 18:15
• 地點： 集思北科大會議中心，台北市忠孝東路三段1號億光大樓
• 名額： 140人
台中場：
• 日期： 2024年11月7日（星期四）9:00 - 18:15
• 地點： 思享空間203演講廳，台中市東區公園東路130號 2樓
• 名額： 100人

※國際寵物美容大師講座，報名連結https://www.aama.org.tw/event

國際寵物美容大師講座11月登場 農業部動保司支持（圖／亞洲動物醫療協會提供）

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