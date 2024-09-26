台中犬貓收容爆棚！年逾300隻孤兒　棄養飼主列黑名單

圖文／鏡週刊

台中市動保處目前正面臨嚴重的收容壓力，全市共有2,600多隻犬貓等待認養。儘管近年來平均認養率達7成，但每年仍有超過300隻犬貓遭到飼主棄養，造成動物之家不堪重負；就此，動保處提醒，不擬續養的飼主將被列入「黑名單」，未來無法再合法飼養犬貓。

近年台中市犬貓登記數量持續上升，從2021年的24萬隻增加到去年（2023）的27萬隻，2年內增長了近3萬隻，其中，家貓數量更是大幅成長。

然而，隨著寵物數量增加，動物之家的收容壓力也隨之上升。目前市內兩處動物之家共收容約2,600隻犬貓，儘管每年有7成的動物找到新家，但棄養問題卻未見減少。

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動保處長林儒良指出，每年約有50隻犬貓因飼主不適應或寵物行為問題而被「退貨」，占認養數的2%多。然而，與此相比，每年有超過300隻犬貓被飼主不擬續養，去年數量達357隻，這還不包括那些未經報告的棄養「黑數」。

動保處呼籲，飼主如有苦衷，可先透過60天的媒合平台為毛孩尋找新家，避免讓已適應家庭生活的動物再度遭受收容所的身心壓力。

動物收容組長黃宣憲指出，不擬續養的動物多為年長或體型較大的狗，這些狗不易被認養，且往往對陌生環境充滿恐懼，可能需要好幾天才會開始與人互動；貓則會陷入長時間的不吃不喝，對人產生不信任感。對於有行為問題的寵物，黃宣憲建議飼主應透過訓練逐漸改善，並提醒「不擬續養代表飼主不適合再養寵物，一旦列入黑名單，將喪失合法飼養的權利」。

台灣之心執行長戴雋哲強調，飼主在決定飼養毛小孩前，應事先了解犬貓的行為特性，並學習如何照顧寵物，避免因不當飼養或缺乏準備而造成棄養問題。他也呼籲，飼主應善盡責任，讓每一隻毛孩都能享有穩定的家庭生活。



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