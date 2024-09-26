她遇超塞奶浪貓嘆「太離譜了」　急幫找奴才最後自己淪陷啦

▲小浪貓非常親人，才認識5分鐘就當自己家。（圖／翻攝自小紅書@野生植物人）



記者李依融／綜合報導

大陸四川貓奴遇到一隻橘白浪貓，貓咪一點也不怕人又叫又蹭，讓她忍不住讚嘆「怎麼會有這麼離譜的浪貓」，她將貓咪帶回家暫時安置，但強調自家貓咪有皰疹不方便照顧其他貓咪，想著幫忙找新主人，沒想到最後的結局是「我養牠吧」。

小紅書@野生植物人經常分享種菜育苗的方法，身為貓奴的她這天種地完，遇到一隻邊喵邊蹭人的橘白流浪貓，她想著帶貓咪回家喝點水、吃點食物再放回原處，沒想到一隻手就能輕易把貓拎回家。

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▲小貓見人就又蹭又叫，還開心地玩起玩具。（圖／翻攝自小紅書@野生植物人）

浪貓吃飽喝足後，便玩起原住戶貓咪淘汰的貓抓板和玩具，牠玩得津津有味，貓奴看牠親人性格極好，怎麼想也想不到是隻浪貓，「怎麼會有這麼離譜的浪貓」。@野生植物人表示，由於家中原本的貓咪有皰疹病毒無法再收編新貓咪，她將小貓放回發現的街頭，沒想到小貓隔天又出現了，這次再撈回家小貓立刻熟門熟路，貓奴更是不捨地希望盡快幫小可愛找個新家。

▲小貓超黏人，不只一次讓貓奴覺得「太離譜了吧」。（圖／翻攝自小紅書@野生植物人）

後來@野生植物人將小貓帶去醫院檢查驅蟲，竟發現小貓曾經打過疫苗，獸醫推測是後來被棄養了，目前大約只有2歲。@野生植物人不捨小貓再覺得自己被遺棄，「我不能保證找到可以接受成年貓，且不會再次遺棄牠的人，所以我決定自己收編。」

▲小貓被收編後更是大方地撒嬌討摸摸。（圖／翻攝自小紅書@野生植物人）

現在小可愛有了新名字「髒髒包」，小名叫「包包」，為了避免被原本的貓咪傳染皰疹病毒，飼主將牠們分房飼養，一隻在客廳、一隻在房間，奴才還發現包包會用蹲式馬桶上廁所，讓奴才相當驚訝。

網友們看到包包苦盡甘來的故事，也好替牠開心，「大乖貓遇到大好人」、「結果還是留下來了，中途失敗快樂」、「看到最後真的被感動到了」、「乖貓貓遇到善良姊姊，真是太好了！」。

▲髒髒包會去蹲式馬桶上廁所。（圖／翻攝自小紅書@野生植物人）