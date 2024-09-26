芬蘭動物園養不起貓熊　才過完生日宣布：提早8年送回大陸

記者李依融／綜合報導

芬蘭艾赫泰里動物園(Ahtari Zoo)宣布，貓熊夫婦魯米(Lumi)與派瑞(Pyry)將在11月返回大陸，比預計的時間提早了8年多，園方透露因為無法再負擔飼養貓熊的開銷，因此決定提早將貓熊送回。

魯米與派瑞原名為金寶寶和華豹，牠們在2018年被送到芬蘭私人經營的艾赫泰里動物園，根據2017年時簽署的動物保護聯合協議，2隻貓熊會在芬蘭居住15年，然而如今不得不提早結束協議。動物園園長Risto Sivonen表示，園方當初斥資800萬歐元（約新台幣2.85億元）蓋貓熊館，往後照顧飼養、支付給大陸的保育費、從荷蘭空運竹子的費用等，動物園每年至少需支出150萬歐元（約新台幣3530萬元）。

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▲芬蘭的貓熊將提早返回家鄉。（圖／翻攝自Ahtari Zoo）



▲貓熊金寶寶9月20日才度過10歲生日。（圖／翻攝自Ahtari Zoo）

園方原本希望透過貓熊吸引遊客，不幸後來遇到新冠肺炎疫情，加上烏俄戰爭與通貨膨脹，遊客大幅減少，門票收入完全無法支撐飼養貓熊的開銷，因此決定讓魯米與派瑞回到家鄉。

動物園已公布，貓熊們最後的展出日期為10月20日，貓熊館將於10月21日關閉，而貓熊們也會進入檢疫期，將在11月啟程返回大陸。

▲芬蘭貓熊吃的竹子都是從荷蘭進口。（圖／翻攝自Ahtari Zoo）