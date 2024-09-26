超巨黑糖麻糬！企鵝寶寶9個月22.5KG　每天吃32條魚比爸媽還高

▲沛斯托在企鵝群中相當顯眼。（圖／翻攝自臉書@SEA LIFE Melbourne Aquarium）



記者李依融／綜合報導

澳洲墨爾本海洋生物水族館(SEA LIFE Melbourne Aquarium)的皇帝企鵝中，有一團深棕色身影超級吸睛，牠是僅僅9個月大的沛斯托(Pesto)，體重與身高已經遠超過牠的父母，而牠的爸爸布雷克(Blake)是企鵝群中最大的企鵝之一。

水族館的企鵝群中，沛斯托雖然沒有鮮豔的羽毛，但是牠高大且毛茸茸的身形很難不吸引目光。沛斯托是9個月大的小企鵝，但牠可一點也不小，目前體重22.5公斤、身高90公分，皆已超越牠的父母。保育員表示，雖然換羽後沛斯托的體型會苗條一些，不過身高確實相當驚人，已比父親高出許多。

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▲沛斯托圓滾滾，成為水族館小明星。（圖／翻攝自臉書@SEA LIFE Melbourne Aquarium）

由於企鵝很難直接從外觀判斷性別，需要驗血確認，以往都是保育員之間有所紀錄即可，不過沛斯托太引人注目，水族館幫牠辦了「性別趴」，最終切開白色的蛋糕，裡頭是藍色的，代表沛斯托是個大男孩。

沛斯托的親生爸爸布雷克是水族館中最老、最大的企鵝之一，不過牠是由另一對年輕企鵝探戈(Tango)和哈德森(Hudson)養大的，保育員試圖讓這對年輕企鵝試著當新手爸媽。

▲沛斯托比其他成年企鵝高出一顆頭。（圖／翻攝自臉書@SEA LIFE Melbourne Aquarium）

保育員表示，沛斯托每餐要吃8條魚，一天4餐，也就是一天就要吃32條魚，「這可是成年企鵝的2倍！」除此之外，因為沛斯托還是企鵝寶寶，爸爸媽媽也會有餵食的行為，而沛斯托「吃得多拉得也多」，大約每15分鐘就會排便一次，清理糞便也成為保育員最近傷腦筋的工作之一。

根據保育員觀察，沛斯托目前已經開始脫落一些絨毛，可能很快就會由父親展開游泳課程，再過不久就會換上成年企鵝的羽毛慢慢獨立了。

▲沛斯托換羽後會苗條一些，不過牠還是比其他企鵝高出許多。（圖／翻攝自臉書@SEA LIFE Melbourne Aquarium）