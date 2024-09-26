百人上街舉牌「秀出你的貓」　居民窗前「曬貓」還在門口貼自介

▲大批貓奴走上街頭，就位了要「找貓貓」。（圖／翻攝自wedgelive）



記者李依融／綜合報導

陽光明媚的午後上百人走過街區，他們手上拿著牌子「秀出你的貓」，每個人的眼光都盯著別人家看，事實上這是一個叫做貓咪之旅(Car tour)的活動，讓愛貓的人們認識社區裡的家貓，也讓貓奴秀秀他們的主子。

美國明尼蘇達州阿波利斯市 (Minneapolis)有個叫做Wedge的社區，Wedge Live網路刊物創辦人艾德華(John Edwards)很喜歡自己在社區散步，同時也會在散步其間拍攝遇到的貓咪，並分享到社群媒體上，2017年他第一次號召小型的「貓咪之旅」，邀請幾位志同道合的人一起「找貓咪」。

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▲有些貓奴特意在家門外貼了貓貓的介紹資料。（圖／翻攝自wedgelive）

2024的貓咪之旅在19日舉行，已經擴大到百位愛貓人一起參加，飼主們甚至可以登記「我家有貓」，提高家門外被路過的機會，好秀自家愛貓，也有人索性幫貓咪繫上牽繩，抱著在定點等待隊伍。

▲貓奴刻意將愛貓帶到窗邊，讓大家看看自家寶貝。（圖／翻攝自wedgelive）

▲貓咪之旅能看到每戶人家各式各樣的喵星人。（圖／翻攝自wedgelive）

愛德華分享，以前他會和參與的人介紹「這家的貓叫什麼名字、幾歲」，但現在參與的人多到不見底，讓他很難跟大家導覽互動。他笑說，很多飼主知道貓咪之旅的隊伍要來了，會故意把貓咪帶到窗戶邊，也會讓貓咪之旅的人們一陣歡呼。

▲貓奴特地為了貓咪之旅的到來，在家門外裝飾並分享貓貓資訊。（圖／翻攝自wedgelive）

下一次的貓咪之旅將在2025年6月舉辦，愛德華邀請附近貓奴幫愛貓登記參加，他想以後每年的貓咪之旅恐怕是停不下來了，實在沒想到當年自己的小樂趣，如今規模會如此壯大。

▲遊行隊伍看不見盡頭。（圖／翻攝自wedgelive）