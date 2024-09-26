比特犬被逗弄咬死人！遭監禁1072天沒散步過網求情　竹縣府回應了

▲比特犬咬死人被監禁1072天，連出籠散步都無法。（圖／新竹縣家畜疾病防治所提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹縣一名徐姓男子到范姓女性友人家用餐，酒後不斷逗弄混種比特犬「尖石」，遭咬爆大動脈後送醫不治。豈料，比特犬「尖石」被抓進新竹縣家畜疾病防治所關籠，目前竟有1072天未出籠散步，讓網友看完不忍求情。對此，新竹縣政府也進行說明。

回顧案情，53歲徐姓男子2021年10月10日到鄰居范女家中喝酒，聊天途中不斷逗弄被粗鐵鍊繫住的比特犬，期間范女也勸「不要摸牠，會咬人」，但徐僅說「沒關係啦」，不久後就被咬住右大腿，在范女與同居人強拉之下，才將比特犬與徐男分開。

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徐男右大腿撕裂傷及動脈血管斷裂，最終大量出血休克死亡。因此，范女被依過失致死罪起訴，最終與受害人家屬達成和解，遭新竹地院依過失致死罪判處范女有期徒刑5個月，緩刑2年。

臉書粉專「新竹縣收容所-竹北幸福道格認養小站（志工板）」指出，比特犬「尖石」案發後被關押在新竹縣家畜疾病防治所，因有安全疑慮而被限制外出，導致牠1072天都沒有出籠散步過，讓志工看了非常心疼，將影片PO網後引起超過百名網友留言。

網友看完紛紛留言，「狗狗就算原本沒攻擊性也會被關到有精神問題吧」、「太可憐的孩子，三年多的日子，就被關在如此狹小的鐵籠裡，從沒踏出去過」、「如果真的害怕他有攻擊性，那何不幫他戴嘴套」、「如果我是不能出籠的狗狗，不如讓我去天堂吧」、「關籠一輩子不如安樂死，也太慘了。殺人犯都沒這麼慘」。

▲比特犬有危險性，認養條件較為嚴苛。（圖／翻攝全國動物收容管理系統）



此外，也有人說，目前沒有防護設備可以百分之百防止狗咬人，若將狗帶出籠散步，職員或志工的安全無人可負責。據悉，目前已有民眾出錢，請正規訓練師幫忙訓練比特犬「尖石」，後續領養需具備相關飼養比特犬及訓練犬隻之經驗及紀錄才能認養、「代養」。

針對網友們的求情，新竹縣政府表示，過去動保所曾找訓練師訓練，但成效不佳，且戴上嘴套也仍有危險，因此無法出籠遛狗，未來會再尋求訓練師的幫忙。目前正規畫改建兇猛犬舍，在合乎法規的情況下將籠子擴大到約3平方公尺，提升兇猛犬的舒適度及生活空間。