深海巨獸「巨口鯊」現身台灣海域　全球僅有279次目擊紀錄

▲英國潛水員在台灣拍攝紀錄片時發現罕見的巨口鯊。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖、文／鏡週刊

一位英國潛水員今年6月7日在台灣外海進行紀錄片拍攝時，竟有幸與深海巨獸「巨口鯊」來了一場驚喜的邂逅。這種極為罕見的鯊魚平時深居海底，鮮少現身人前，而潛水員卻幸運地與一條巨口鯊近距離接觸，這段珍貴的畫面一曝光，立刻在網路上掀起熱烈討論。

根據《IFLScience》報導，英國潛水員Bee Smith是潛水公司「Shark Education」的成員，目前正在製作一部關於台灣巨口鯊的紀錄片；日前她在TikTok影片透露，因為需要返回英國參加《BBC》的節目，因此待在台灣的時間有限，未料一條巨口鯊及時出現在眼前，讓她又驚又喜，直言在台灣外海看見巨口鯊，對她來說意義重大，「因為我從小就對鯊魚很著迷，更重要的是，我終於拍攝到紀錄片所需的素材。」

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▲潛水員近距離目睹巨口鯊，影片曝光後引發外界關注。（圖／翻攝YT頻道IFLScience）

巨口鯊極為罕見，自1979年在夏威夷附近首次被發現以來，全球目擊紀錄僅有279次。 巨口鯊主要棲息於深海，夜間才偶爾浮上水面覓食，這是使得牠們的目擊率極低的原因之一。相較於活體，人們更常發現巨口鯊的屍體，這些屍體通常被海浪沖上岸或意外纏繞在漁網中。 Bee Smith的研究顯示，台灣是全球巨口鯊目擊的熱點，主要來自漁業捕撈。

台灣於2020年頒布了禁止捕撈巨口鯊的法令，這意味著無論捕獲的巨口鯊是死是活，都必須立即放回海中。為了一睹巨口鯊禁捕令的實施情況，Bee Smith登上流刺網漁船，親身記錄漁民作業。一旦捕獲巨口鯊，拍攝團隊會協助剪開漁網，採集其組織樣本，並在鯊魚身上安裝聲學標籤以進行追蹤研究。

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