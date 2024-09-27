狗狗徒步16公里回農場找女友　男霸氣全收編驚喜發現「2狗→9狗」

▲男子收養狗狗，家中成員意外變多。（圖／翻攝自TikTok／meeshcaroon）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子在農場發現流浪狗湯米(Tommy)，由於湯米長得很像他以前所養的已故愛犬，所以把湯米帶回家收養，然而湯米晚上卻突然離開家中消失，後來發現湯米徒步16公里回到原來農場，是為了回到女友索耶(Sawyer)的身邊。

男子的女兒蜜雪兒(Michelle)在網路上分享，父親原本所養的狗，多年前在農場一起工作時意外身亡，所以當父親在農場上看到長相相似的湯米時，立刻決定收養，可是才收養幾個小時，湯米就突然失蹤。

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蜜雪兒表示，父親焦急四處尋找湯米，沒想到隔天早上在當初發現湯米的農場中找到，該農場距離住家約16公里，「當他想把湯米帶回家時，發現湯米不想和他回去，因為湯米不想離開狗朋友索耶」。

蜜雪兒表示，因為索耶非常怕人，父親又花了1個禮拜的時間才終於獲得信任，最後成功將2狗帶回家收養，結果1個月後索耶居然懷孕了，順利生下7隻小狗，讓家中寵物一下從2隻增加為9隻。

溫馨故事獲得70多萬點閱，網友留言大讚，「你爸爸是個好人」、「狗狗為了女友竟然走了16公里」、「負責任的狗爸爸」、「謝謝你們給這些狗狗一個溫暖的家」。還有網友分享，媽媽之前收養的狗也突然消失，某天帶著一隻小狗一起回家。